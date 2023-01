Martin Rütter: Horror-Video aufgetaucht – „Sofort bei der Polizei melden“

Es sind Bilder, die verstören. Bilder, die betroffen machen. Auf seinem Instagram-Account teilte Martin Rütter am Freitagabend ein Video, das die Misshandlung eines Hundes zeigt. In der nur wenige Sekunden langen Sequenz sieht man einen Hund, der verängstigt in einer Dusche kauert.

Das Tier hat eine große Wunde am Kopf. Im Hintergrund ist die Stimme eines jungen Mannes zu hören. „Guck mal, mit Gürtel habe ich ihn auf sein Kopf geschlagen“, prahlt der Tierquäler. Auf das Video, das Martin Rütter in seiner Story teilt, sind noch die Worte: „Bitte sofort bei der Polizei und dem Veterinäramt melden, wenn jemand den Hund oder die Stimme erkennt.“

Martin Rütter hilft bei der Suche nach einem Hunde-Quäler

Von Martin Rütter selbst ist das Video nicht gedreht worden. Es stammt von Instagram-Star Chameen. Sie teilte das Video, das zunächst auf tikTok veröffentlicht wurde, auf ihrer Seite, bat ihre rund 437.000 Follower um Hilfe bei der Suche nach dem Hunde-Hasser.

„Bitte teilen, was das Zeug hält! Der Typ muss so schnell wie möglich gefunden werden, damit man den Hund da rausholt! Der soll angeblich aus Berlin kommen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Erkennt jemand den Hund oder die Stimme???“, so die Influencerin.

Mittlerweile ist auch die Tierschutzorganisation Peta in den Fall involviert. „Unfassbar, wie Menschen mit Tieren umgehen. Wir haben uns auch bereits eingeschaltet. Wer helfen möchte und weitere Informationen zu diesem Fall hat (insb. dieses Video ohne Text würde sehr helfen), schickt uns das bitte umgehend“, so die Tierschützer via Instagram. Schockiert ist auch RTL-Star Angelina Pannek. Die 30-Jährige reagierte auf der Instagram-Seite von Chameen auf das Video und schrieb: „Mein Herz blutet.“ Wohl nicht nur ihres.

Auch die Polizei Berlin ist in dem Fall tätig. Via Twitter bestätigten die Beamten: „Auf Social-Media kursiert aktuell ein Video, das einen misshandelten Hund zeigt. Das Video ist uns bekannt, ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.“