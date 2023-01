Martin Rütter: Tierheim weiß nicht weiter – Hundeprofi muss eingreifen

In Sachen Hundeerziehung ist Martin Rütter absoluter Vorreiter. Der Tierpsychologe aus Duisburg hat schon so manchem schwierigen Vierbeiner Manieren beigebracht. Aktuell setzt er sich obendrein für Hunde ein, die im Tierheim festsitzen. Wie in diesem Fall bei Hund Taker.

Das Tierheim, in dem der Thai Ridgeback sich momentan aufhält, ist offenbar schon so verzweifelt, dass Martin Rütter nun einschreiten muss. Der gebürtige Duisburger versucht in der RTL-Sendung „Die Unvermittelbaren“, Taker an den Mann oder die Frau zu bringen, startet dazu sogar einen Aufruf bei Social Media.

Martin Rütter: Tierheim ratlos – Hundeprofi greift ein

„Taker ist ein fünfjähriger Thai Ridgeback mit typischen Verhaltensmustern: Er ist sehr eigenbrötlerisch und macht gerne sein eigenes Ding. Im Tierheim verhält er sich unauffällig, auch wenn er vor allem eine Sache im Kopf hat… Taker braucht viel Beschäftigung mit hundeerfahrenen Menschen.“ So weit so gut. Der Hund ist allerdings schon mehrfach ins Tierheim zurückgekehrt, weil er von Besitzern zurückgegeben wurde, auch deshalb, weil er laut Rütter einmal sogar zugebissen hat.

„Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Im Tierheim ist er unauffällig“, erklärt Martin Rütter. Für den 52-Jährigen steht fest: Der Vierbeiner hat eine weitere Chance verdient. Aber Vorsicht, wie der Hundetrainer bei Instagram warnt: Taker „sollte nicht zu anderen Rüden, Katzen oder Kleintieren vermittelt werden.“

Ein Fan konnte Taker bereits schon live erleben, wie man den Kommentaren entnehmen kann: „Taker habe ich hier schon im Tierheim gesehen, aber passte leider nicht gut zu uns, da wir auch schon bereits einen Rüden haben. Hoffe, er findet über eure Sendung ein neues zu Hause. Würde ich ihm wirklich wünschen.“

Das hofft auch Martin Rütter: „Ein Hund, der viel Beschäftigung braucht, aber der meiner Meinung nach ein prima Kerl werden kann.“