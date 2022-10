Martin Rütter erschüttert über trauriges Schicksal von Hund Merle – „Einfach nur bitter“

In seiner Karriere als Hundetrainer hat Martin Rütter schon so manches traurige Hundeschicksal mitbekommen. Für die Tiere ein schönes Zuhause zu finden, ist für Martin Rütter deshalb eine Herzensangelegenheit.

Jetzt meldet sich der gebürtige Duisburger im Netz zu Wort, um im Rahmen seiner Show „Die Unvermittelbaren“ Hündin Merle vorzustellen. Was ihr widerfahren ist, macht Martin Rütter zutiefst traurig.

Martin Rütter erschüttert über das Schicksal von Hund Merle

Auf Instagram stellt er den Border Collie-Mix vor: „Bei manchen Hunden verstehe ich echt nicht, warum sie kein neues Zuhause finden. So auch bei Merle“, so der Hundepsychologe.

Merle ist taub und chronisch allergisch gegen Hausstaubmilben, Gräser und Pollen, weshalb sie einmal im Monat eine Spritze benötigt. Was aber noch mehr ans Herz geht: „Die lebensfrohe Hündin musste in ihrem Leben schon sehr viel mitmachen“, verrät Rütter in seinem Post weiter.

Martin Rütter: „Ihr Fell durch den eigenen Kot komplett verfilzt“

Rütter: „Ich lese mal die Geschichte vor, denn die ist ziemlich bitter: Im Dezember 2021 wurde Merle beschlagnahmt, weil sie unter miserabelsten Umständen gehalten wurde. Ihre Besitzer waren weder in der Lage, sich um die eigene Wohnung zu kümmern noch um die Hündin. Merle war total verwahrlost. Ihr Fell durch den eigenen Kot komplett verfilzt.“

Mittlerweile geht es Merle wieder gut, wie man in den Videoaufnahmen, die der 52-Jährige ebenfalls veröffentlicht, unschwer erkennen kann. Dass der Hund taub ist, sollte laut Martin Rütter kein Problem darstellen. Einen tauben Hund zu trainieren, sei gar nicht so kompliziert. Darüber hinaus verstehe sich Merle gut mit ihren Artgenossen und komme gut mit Menschen klar.

In den Kommentaren melden sich einige Hundeliebhaber zu Wort, die hoffen, dass Merle bald schon ihr verdientes Zuhause findet.

„Gänsehaut und Tränen in den Augen. So ein schönes Tier. Hoffentlich findet sie ein schönes, liebevolles Heim“

„Wie lieb. Ich würde sie sofort nehmen, aber meinem Mann reicht ein Hund. Ich drücke die Daumen, dass sie ein tolles Zuhause bekommt.“

„Ich drücke ganz fest die Daumen. so’ne süße Maus!“

