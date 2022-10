Martin Rütter warnt: DIESEN Fehler macht jeder Hundebesitzer – er ist brandgefährlich

Wenn man mit seinem Hund in diesen Tagen in den Wald geht, ist die Versuchung besonders groß. Überall liegen Zweige und Äste auf dem Boden. Ein tolles Spielgerät für die geliebte Fellnase könnte man meinen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, wie „Hundeprofi“ Martin Rütter nun in seiner RTL-Show „Der Hundeprofi – Rütters Team“ verrät.

„Stöckchen holen“ so die allgemeine Bezeichnung für das beliebte Spielchen, bei dem Herrchen und Frauchen einen Ast werfen und von ihrem Hund zurückbringen lassen, kann nämlich fatale Folgen haben, wie Martin Rütter erklärt.

Martin Rütter warnt vor den Gefahren vom Stöckchen holen

Oft, so der Hundeprofi, entstehen durch das mutmaßlich harmlose Spiel schlimme Verletzungen. „Bitte Leute, lasst das Stockspielen sein. Das ist gefährlich. Ich erlebe es immer wieder, dass Hunde ein kleines Stück davon abkauen, kleine Splitter im Hals hängen haben. Riesige Abszesse bilden sich oder der Hund trägt den Stock wie eine Zigarre nach vorne und rammt sich den Stock rein. Keine Stockspielereien“, wird Rütter deutlich.

Das hatten bislang wohl die wenigsten Hundehalter beachtet. Logisch erscheint die Warnung vor dem gefährlichen Spiel aber dennoch. Und es gibt ja genügend gefahrlosere Alternativen für den Stock. Eine gute Anregung vom „Hundeprofi“, der sich immer wieder um den Schutz der beliebten Vierbeiner verdient macht. So deckte der gebürtige Duisburger zuletzt mehrere Fälle von illegalem Tierhandel auf, die er den Zuschauern in einer Doku auf Vox („Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen“) vor Augen führte.

Eine neue Folge von „Der Hundeprofi – Rütters Team“ zeigt Vox übrigens schon am kommenden Samstag (22. Oktober 2022) um 19.10 Uhr. Dann geht es unter anderem um den temperamentvollen, aber leider völlig unerzogenen Dalmatiner Bobberle. Die Folge gibt es jetzt schon vorab bei RTL Plus.