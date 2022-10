Martin Rütter: Schock bei RTL-Dreh – Hundehalterin plötzlich verletzt

Im Laufe seiner Hundeprofi-Karriere hat Martin Rütter schon so einiges gesehen und erlebt. Bei „Die großen Hunde“ bei RTL sieht man jetzt aber auch den TV-Star überrascht.

Dass Martin Rütter kein Problem damit hat, seine Meinung kundzutun, dürften seine Fans mittlerweile wissen. Dass er aber auch um ein Lob nicht bescheiden ist, wenn er es für angebracht hält, stellt er jetzt in der RTL-Show unter Beweis. Doch dann kommt es zu skurrilen Szenen und einer unschönen Verletzung.

Martin Rütter kommentiert „Die großen Hunde“ bei RTL und ist beeindruckt

Diesmal geht es um Michael und Conny. Das Ehepaar hat zwei wirklich große Hunde und ein ungewöhnliches Hobby. Die Hundefans nehmen mit ihren Vierbeinern an Wettbewerben teil, bei denen nicht nur die Tiere gefragt sind.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren, heute ist er vor allem als „Hundeprofi“ deutschlandweit bekannt

Seine Shows bei RTL haben Millionen Zuschauer

Martin Rütter geht mit seinen Programmen auch live auf Tour

Martin Rütter hat eigentlich Sportwissenschaften studiert

Erst später machte er einen Fernlehrgang zum Tierpsychologen

Um zu gewinnen müssen auch Herrchen und Frauchen alles geben und die Hunde durch einen Hindernisparcours begleiten. Dabei zählt vor allem Schnelligkeit und eine positive Einstellung. Die hat Michael allemal. Für das Kamerateam von RTL demonstriert der Hundehalter, wie er seine Tiere lautstark und mit jeder Menge Elan motiviert.

Es sind irre Szenen, die die Zuschauenden hier sehen und auch Martin Rütter ist ganz perplex. „Ich glaube, dass die Leute, die jetzt gerade zugucken und keinen Hund haben, denken, der hat aber eine ganz schöne Schraube locker“, kommentiert er lachend. Dass das Ehepaar aber selber mitläuft und sich im Umgang mit ihren Tieren vorbildlich präsentiert, findet selbst der Hundeprofi bewundernswert, wie er respektvoll anmerkt.

Martin Rütter: Schock bei RTL-Dreh – Hundehalterin verletzt sich vor laufener Kamera

Lockere Schrauben gibt es bei Michael und Conny zwar keine, dafür allerdings einen Oberschenkel, der nicht so will, wie Conny will. Beim Training für ihren nächsten Wettkampf verletzt sich die Hundehalterin am Bein und hat Probleme beim Gehen.

„Das wäre jetzt echt schade, wenn die Turniersaison wegen meines Beins jetzt zu Ende wäre“, sagt die humpelnde Conny. Die Sorge ist nicht unberechtigt, immerhin ist das Turnier schon in drei Wochen. Beim nächsten Training dann der Schock. Die Zeit stimmt zwar, Conny muss allerdings feststellen: „Dafür habe ich mir meinen Oberschenkel wieder gerissen.“ Klingt, als hätten die beiden eine weitere Hürde im Parcours, die es zu überwinden gilt.

Die ganzen Folgen von „Die großen Hunde – mit Martin Rütter“ zeigt RTL sonntags um 16.45 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.

