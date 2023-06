Während Martin Rütters Produktionsfirma Mina TV das Projekt „Die Pferdeprofis“ eingestellt hat, geht es mit „Der Hundeprofi“ munter weiter auf Vox. Am Samstag (24. Juni) allerdings mit einer Wiederholung von 2017.

Wie sonst gerne mal für seine Tour oder den eigenen Shop, macht Martin Rütter auf Instagram einen Tag vorher aber trotzdem Werbung dafür. In den Kommentaren gibt’s dafür scharfe Kritik an dem „Hundeprofi“.

Martin Rütter von Fan für Vox-Wiederholung kritisiert

Auf seinem Kanal kündigt Rütter die Folge mit den Worten an: „Lewis braucht dringend mehr Auslastung. Sein Frauchen Sylvia ist aufgrund einer Gehbehinderung nicht in der Lage, ihm die ausreichende Bewegung zu bieten. Nun zeigt Lewis schon Verhaltensauffälligkeiten, an denen wir nun zusammen arbeiten wollen.“

Es ist eine Problematik, die wohl viele Hundebesitzerinnen und Besitzer kennen, das Tier kommt einfach nicht zur Ruhe und will permanent beschäftigt werden. Da klingt ein Training mit dem Profi nur sinnvoll.

Doch es gibt einen Haken. Unter dem Beitrag kritisiert ein Zuschauer, der die Folge bereits kennt: „Bisschen makabere Werbung, wenn man weiß wie die Geschichte ausgeht. Vorsicht, Spoiler: der Hund stirbt.“

Nach „Hundeprofi“-Dreh muss Sylvia Abschied nehmen

Dass das Vox-Team ausgerechnet diese Folge nochmal zeigen will, wo Lewis‘ Leben ein trauriges Ende nehmen musste, kann der Autor des Kommentars nicht verstehen. Den Australian Shepard jetzt wiederzusehen, löst auch bei anderen langjährigen Show-Fans große Emotionen aus. „Ich hab die Folge damals gesehen und war echt traurig über das Ende“, „Ich musste so weinen bei der Folge“, heißt es auf Instagram.

Mehr News:

Mittlerweile ist Lewis tot, die traurige Nachricht bekam Martin Rütter nicht lange nach dem Dreh zu hören. Der Rüde litt unter Krebs. Für Frauchen Sylvia ein Schock, die daraufhin angehalten wurde, die verbleibende gemeinsame Zeit lieber zu genießen, anstatt sie mit Training zu verbringen.

Vox zeigt „Der Hundeprofi“ samstags ab 16.50 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.