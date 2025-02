Martin Rütter mit dringendem Appell – Jetzt ist deine Hilfe gefragt

Martin Rütter ist der bekannteste Hundetrainer Deutschlands. Neben Auftritten im TV, Radio und Co. hat er mittlerweile über 150 Hundeschulen gegründet, in denen Halter ihre Fellnasen trainieren können.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Martin Rütter sich jetzt mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Der Hundetrainer braucht unbedingt Hilfe!

Martin Rütter mit dringendem Appell

Mittlerweile hat Martin Rütter nach eigenen Angaben in Deutschland über 15o Standorte seiner Hundeschulen Martin Rütter Akademie ins Leben gerufen. Und dort habe er über 300 Hundetrainer ausgebildet. Doch jetzt benötigt er die Hilfe der Hundehalter – und zwar als Testkunden.

+++ Martin Rütter warnt eindringlich: „Nicht, dass euch das auch passiert“ +++

„Wir bilden die Trainer aus. Und in der Phase, wo die kurz davor sind, alleine loszulegen, brauchen wir Testkunden. Die bekommen gratis Unterricht bei den angehenden Trainern“, erklärt Martin Rütter in seinem Instagram-Post. Der Hundetrainer sucht jetzt also Halter, die sich für eine Teststunde bei den angehenden Trainern zur Verfügung stellen. „Das Training in der Gruppe wird von unseren Studierenden der Martin-Rütter-Akademie und einem/einer Dozierenden durchgeführt und kann unterschiedlichste Trainingsaspekte wie beispielsweise das Training der Grundsignale, unterschiedliche Beschäftigungsformen oder auch Freilauf beinhalten“, heißt es in der Beitragsbeschreibung des Postings.

Aber wann und wo findet dieses Gratis-Training an einer Martin-Rütter-Akademie statt? Hier ein Überblick über die Termine:

Ort: Trainingsgelände in Bonn (Pützchens Chaussee 209, 53229 Bonn)

Samstag, 22.02.2025 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Samstag, 22.02.2025 von 11:45 Uhr bis 12:45 Uhr

Samstag, 22.02.2025 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Samstag, 22.02.2025 von 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr

oder

Ort: Trainingsgelände in Bonn (Pützchens Chaussee 209, 53229 Bonn)

Samstag, 01.03.2025 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Samstag, 01.03.2025 von 11:45 Uhr bis 12:45 Uhr

Samstag, 01.03.2025 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Samstag, 01.03.2025 von 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Wenn du einen Hund hast und dich und deine Fellnase als Testkunden zur Verfügung stellen möchtest, hat Martin Rütter eine Bitte: „Der Hund sollte gruppentauglich sein.“ Denkst du, du kommst infrage? Dann kannst du dich unter folgendem Link bewerben: https://forms.office.com/e/x7Bf3tkC7w