Martin Rütter warnt eindringlich: „Nicht, dass euch das auch passiert“

Der RTL-Hundeprofi Martin Rütter (54) ist normalerweise für seinen wohlwollenden Humor und seine lockere Art bekannt. Jedoch zeigt er sich aktuell aber ganz anders auf seinem Instagram Profil.

So macht ihn ein plötzliches Vorkommnis besonders fassunglos. Dies möchte Rütter aber nicht auf sich sitzen lassen. Daher wendet er sich kurz vor seiner Comedyshow in Nürnberg am 22. Januar 2025 in einem Video an seine Fans und möchte sie ausdrücklich warnen. Doch was ist ihm bloß im Vorfeld widerfahren?

Martin Rütter trifft plötzlich der Schlag

Es ist etwas passiert, das nicht nur Martin Rütter selbst vollkommen überrascht und für Ratlosigkeit sorgt – sondern auch bei seinen Followern hohe Wellen schlägt. Jemand habe sich an seinem Instagramprofil zu schaffen gemacht. Dabei ginge diese Aktion auf keinen Unbekannten zurück, sondern auf einen internationalen und berühmten Mann.

+++ Martin Rütter hat wichtigen Tipp für Hunde-Besitzer – doch die gehen steil +++

Martin Rütter beschreibt: „Donald Trump und sein Vizepräsident tricksen da ganz offensichtlich bei Followern. Ich bin plötzlich Follower bei Donald Trump und seinem Vizepräsident.“ Der gerade frisch wiedergewählte und echte amerikanische Präsident Donald Trump? Ja, genau richtig gehört!

Martin Rütter positioniert sich klar gegen Rechtsextremismus

Der RTL-Star bekräftigt im weiteren Verlauf, dass er menschenverachtenden Menschen nicht folgen würde. Er distanziere sich vehement von rechtsmotivierten Aktionen, wie beispielsweise dem Hitlergruß von Elon Musk. Dennoch informiere er sich auch über Donald Trumps politische Aktivitäten.

Schlussendlich richtet sich Martin Rütter auf seine bekannte nahe und authentische Art direkt an seine Follower und fordert sie auf, die Augen offen zu halten. So appelliert er zum Schluss: „Das ist irgendein technisches Thema. Guckt mal bei euch rein! Nicht, dass euch das auch passiert.“