Martin Rütter hat wichtigen Tipp für Hunde-Besitzer – doch die gehen steil

Mit TV-Shows wie „Der Hundeprofi“, „Martin Rütter – die Welpen kommen“ und „Die Unvermittelbaren“ machte sich Martin Rütter unter Hundeliebhabern einen Namen. Der gebürtige Duisburger ist ein echter Experte, wenn es um die Vierbeiner geht. Doch nicht immer kommen alle Tipps bei allen gleich gut an…

Nicht nur in seinen TV-Shows ist Martin Rütter regelmäßig als Hunde-Experte gefragt. Dazu gibt der 54-Jährige zahlreiche Interviews, ist hin und wieder auch in Talk-Shows zu Gast. Im Interview mit NDR2 gab Martin Rütter jetzt einen Tipp, den einige Hunde-Besitzer so gar nicht nachvollziehen können.

Martin Rütter: DAS fordert er für viele Hunde

Auf seinem Instagram-Account (rund 476.000 Follower) postete der Hunde-Profi einen Ausschnitt aus dem Interview. Dabei empfiehlt er, den Hunden Jacken anzuziehen, wenn es zu kalt ist.

„Hundejacken sind notwendig! Viele belächeln das, aber wir haben hier eben Hunde, die nicht für unsere Breitengrade gemacht sind. Die frieren dann tatsächlich!“, erklärt Martin Rütter. Das gelte vor allem für Rassen, die wenig Fell oder kaum bis keine Unterwolle haben.

Hunde-Besitzer sind sich uneinig

Während viele Hunde-Besitzer dem Autor zustimmen, gibt es auch einige, die mit diesem Tipp so gar nichts anfangen können. „Unseren Hund bekommst du in so eine Jacke nicht rein. Und sie hat es bisher wunderbar überlebt“, meint eine Person unter dem Beitrag.

„Nein. Meine brauchen das nicht. Da wird teilweise auch zu viel Theater drum gemacht. Wie generell. Hunde werden viel zu oft vermenschlicht“, heißt es von einer anderen Hunde-Liebhaberin. „Ja, Hasen, Hirsche und Wildschweine sollten auch Jacken bekommen“, macht sich ein weiterer User lustig.