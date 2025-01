Martin Rütter zeigt brutale Szenen aus Fitnessstudio: Fans geschockt

Wer Martin Rütter schon länger folgt, der weiß, dass der Hundetrainer nicht nur Inhalte zu Tieren im Netz teilt, sondern hin und wieder auch seine Meinung zur Politik und Co. kundtut. Aktuell zeigt er auf seinem Instagram-Kanal ein Video aus einem Fitnessstudio, das mit brutalen Szenen endet.

Das Video sorgt bereits für großen Diskussionsbedarf. Doch worum geht es genau?

Martin Rütter teilt erschreckende Szenen aus Fitnessstudio

In dem Video, das Martin Rütter seinen Fans in seiner Instagram-Story zeigt, sieht man eine junge Frau beim Squat-Training im Gym. Sie steht mit dem Rücken zu zwei männlichen Fitnessstudio-Mitgliedern gewandt, die gerade vorbeigehen wollen und plötzlich stehen bleiben. Einer der Typen ist so dreist, der Frau an den Hintern zu packen. Und das nicht zu knapp. Ihre Worte „Fass mich nicht an“ scheint er einfach zu ignorieren.

Und dann geht es los: Die Frau weiß sich zu wehren, dreht sich um und schlägt den Typen halb k.o. Martin Rütter kommentiert das Video und hofft inständig: „Lieber Gott, lass es echt sein.“

Ob die Szenen nun wirklich echt sind oder nicht, lässt sich nicht eindeutig verifizieren, doch im Netz haben sich bereits zahlreiche Menschen zu dem Video geäußert.

So lauten einige Kommentare:

„Verdammt, ich würde ja sagen, es ist eine Fälschung, aber das klingt extrem echt“

„Ich hoffe, es ist echt“

„Zu schade, dass das nicht echt war“

„Die Art und Weise, wie der Kerl zu Boden fiel, kam mir ziemlich real vor“

„Sie sagte, fass mich nicht an. Warum denkt er, dass das ok ist!“

Die Schläge waren wohlverdient“

„Wtf, das kann nicht echt sein, meint er es ernst damit, jemanden so anzufassen? Ich bin schockiert“

Ob nun echt oder nicht, zumindest dürfte der Clip eine deutliche Warnung sein.

