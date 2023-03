Markus Lanz versucht sich an Witz und wird von Grünen-Politiker übel abgestraft

Es ist eine illustre Runde, die sich am Dienstagabend (21. März) im Studio von Markus Lanz Platz genommen hat. Mit dabei die Journalistin Antje Höning, die Politologin Daniela Schwarzer, Reporter Florian Flade und Grünen-Politiker Anton Hofreiter.

Letzterer ist beim Thema Heizen heiß gefragt und hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Vor allem lässt er sich von den Sticheleien des ZDF-Moderators Markus Lanz nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil: Der Grünen-Politiker geht auf Konfrontation – und das nicht nur bei Lanz.

Markus Lanz: Grünen-Politiker gerät ins Kreuzfeuer

Thema am Dienstagabend ist unter anderem die Energie- und Klimapolitik der Grünen. „Schade, dass sich die Grünen das Verkehrsministerium nicht genommen haben“, heißt es von Wirtschaftsjournalistin Antje Höning.

„Wir wissen, dass die Verkehrspolitik so elementar ist für die Klimawende. Die Grünen haben es sich leider nicht genommen. Gerade das wäre ihr Spielfeld gewesen“, ist sich die Medienfrau sicher. Grünen-Politiker Anton Hofreiter kontert geschickt und sagt: „Wenn Sie noch mehr Werbung machen würden für die Grünen, hätten wir vielleicht nächstes Mal so viel Prozente, dass wir auch noch ein Ministerium mehr kriegen.“

Anton Hofreiter stellte sich im ZDF den Fragen von Markus Lanz. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Dieser Witz geht daneben

Es ist eine Aussage, die ZDF-Moderator Markus Lanz nicht unkommentiert lassen kann. Um die Diskussion zwischen seinen Gästen nochmal ordentlich anzuheizen, sagt er: „Das war als Empathie getarnte Niedertracht, weil sie genau weiß, dass das Ihr wunder Punkt ist.“ Denn: Anton Hofreiter hatte eigentlich mal vor, eben dieses Amt zu bekleiden und als Verkehrsminister selbst das Zepter zu übernehmen.

„Sie sind darüber hinweg, wir wollen nicht alte Traumata aufarbeiten“, witzelt Lanz. Punkten kann er mit seinem flapsigen Spruch zumindest bei Hofreiter so gar nicht. Der will diese Aussage ganz offensichtlich nicht einfach so stehen lassen und stellt nochmal klar: „Traumata sind etwas anderes.“ Lanz‘ Entschuldigung: „Das war ironisch gemeint.“

Dann folgt die verbale Klatsche: „Ironie funktioniert nie, das wissen wir doch.“ Eine Aussage, die Markus Lanz dann kleinlaut hinnimmt.

Das ZDF zeigt „Markus Lanz“ dienstags, mittwochs und donnerstags ab 23.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.