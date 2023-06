Markus Lanz: Gast gibt Kontra – „Das ist einfach Unsinn“

Es ist ein Thema, das schon in der Sendung zuvor heiß diskutiert wurde. Ein Thema, was scheinbar nicht nur die politischen Gegner der CDU und CSU in Aufregung versetzt hatte, sondern auch ZDF-Talker Markus Lanz. Die Rede ist natürlich von den Beiträgen Markus Söders und Hubert Aiwangers bei einem Wahlkampfauftritt in Erding.

Man müsse sich die Demokratie zurückholen, hatte Aiwanger gesagt, man müsse „denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen“, hatte der 52-Jährige weiter gepöbelt. Ein Thema, mit dem Markus Lanz auch seinen Gast, den grünen Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, konfrontierte.

Markus Lanz begrüßt Winfried Kretschmann

Und der reagierte durchaus gereizt. „Hubert Aiwanger, der sagt, die schweigende Mehrheit dieses Landes muss sich jetzt die Demokratie zurückholen“, leitete der Moderator ein und Kretschmann stieg direkt darauf ein.

„Naja, das ist erstmal ein ziemlich wirrer Satz. Ich meine, die schweigende Mehrheit. Wie soll sich die die Demokratie zurückholen? Das ist einfach ein Unsinns-Satz. Ich meine, die schweigende Mehrheit kann maximal wählen gehen, das tun wir nämlich schweigend. Wir gehen ja nicht ins Wahllokal und sagen: ‚Hallo, schreib auf, ich wähle CDU.‘ Wir gehen in ein Häuschen, das machen wir schriftlich und schweigen dabei. Und wenn wir hinterher was erzählen, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist ja die Form der Demokratie, die ist im Akt des Wählens schweigend. Ansonsten habe ich die Erfahrung noch nicht gemacht, dass die Mehrheit schweigt. Wir sind ja nicht ein Volk von Stummen. Das ist einfach Unsinn“, so Kretschmann deutlich.

Doch der Ministerpräsident Baden-Württembergs hatte noch nicht genug. Er fabulierte weiter über die Aussagen Aiwangers. Ob die schweigende Mehrheit nun einen Schweigemarsch antreten solle, um sich die Demokratie zurückzuholen, auch das „ist Unsinn“, so Kretschmann. Er wolle die Aussagen von Aiwanger nicht mit denen eines Donald Trump vergleichen, das sei ein „anderes Kaliber“. „Ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber ich meine, Bayern-Abzug, das ist einfach auch Bayern-Folklore und so weiter. Das muss man jetzt nicht hochjazzen.“ Zuletzt geriet Markus Lanz aber auch in Zwist mit den Grünen. Was war geschehen?