Markus Lanz: Harte Worte – „Ihr habt ja wohl den Arsch offen“

Dass Markus Lanz zu den geschicktesten Fragestellern des Landes gehört, dürfte nach 15 Jahren, in denen er nun seine eigene ZDF-Talkshow moderiert, kein Geheimnis mehr sein. Immer wieder schafft es der gebürtige Südtiroler seinen Gästen Inhalte zu entlocken, die sie so wohl nicht unbedingt hätten sagen wollen.

Doch Markus Lanz ist auch jemand, der Dinge einordnen, sie erklären und verständlich machen kann. So auch am Dienstagabend (13. Juni 2023) an dem der 54-Jährige den FDP-Politiker Konstantin Kuhle, „Stern“-Journalist Veit Medick, Neurowissenschaftlerin Maren Urner und den Militärexperten Carlo Masala zu seinen Gästen zählen durfte.

Markus Lanz holt Militärexperten ins ZDF

Ging es zu Beginn noch um die FDP, entwickelte sich das Gespräch aber schnell zu einer Abrechnung mit den Reden Söders und Hubert Aiwangers im bayrischen Erding. Dort war Markus Söder bei einer Wahlkampfveranstaltung zunächst ausgepfiffen worden, bevor der stellvertretende bayrische Ministerpräsident Aiwanger die Menge noch mehr aufheizte.

+++ Markus Lanz: Verstörende Aussage macht fassungslos – „Wie jetzt?“ +++

„Wir befinden uns in ganz, ganz vielen Themen in der Bundesrepublik Deutschland in so einer Art Vor-Trumpismus, wo nicht mehr über die Sache geredet wird, sondern die Sache skandalisiert wird“, erklärt Masala die Szenen, die im Folgenden bei Lanz eingespielt wurden.

Carlo Masala war am Dienstagabend bei Markus Lanz zu Gast. Foto: Screenshot ZDF

Da zeigte das ZDF nämlich Ausschnitte der Reden Aiwangers und Söders, in denen Hubert Aiwanger unter anderem schimpfte: „Denen in Berlin sagen, ihr habt ja wohl den Arsch offen.“ Ein Satz, den Markus Lanz in seiner Sendung noch einmal scheinbar fassungslos wiederholte.

Aiwanger-Rede als Aufreger-Thema

Das könne man machen, das sei „politisch-bayrische Folklore“, so Masala. Problematischer sei dagegen die Aussage gewesen, dass man die Demokratie zurückholen wolle, so der Militärexperte. „Er delegitimiert eine demokratisch gewählte Regierung. Mein Punkt ist, Sie können die Ampel grottenschlecht finden, Sie können fordern, dass Scholz zurücktreten muss, dass Habeck zurücktreten muss, Lindner zurücktreten muss, Sie können das Gesetz grottenschlecht finden, das ist alles völlig legitim. Sie können nach Neuwahlen rufen, das ist alles völlig legitim, aber Sie delegitimieren als ein demokratisch gewählter Politiker nicht die Bundesregierung, die demokratisch gewählt worden ist. Das suggeriert ja, dass wir uns in einer Diktatur befinden“, erklärt Masala.

Mehr Nachrichten:

Das würde nämlich in die gleiche Schlagrichtung gehen, in die auch die AfD strebe. „Das ist Trump am 6. Januar“, so Masala weiter, wo der einstige US-Präsident forderte, dass man sich die Wahlen zurückhole. Das sei, wird der Experte deutlich, „eine neue Qualität der politischen Demagogie“. Diese Bilder aus der Sendung von Markus Lanz waren nur schwerlich zu ertragen.