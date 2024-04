Markus Lanz: Politikerin schickt deutliche Worte nach Israel – „Verteidigung oder Vergeltung?“

Seit 2008 begrüßt Markus Lanz in seiner eigenen ZDF-Talkshow regelmäßig Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Sport. In seinem Studio entfachen sich wöchentlich Debatten zu Themen, die die Gesellschaft bewegen. In der Sendung vom Dienstag (9. April) standen wiederholt die angespannten Verhältnisse im Nahen Osten im Mittelpunkt des Gesprächs.

Unter den Gästen befanden sich die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, der Virologe Hendrik Streeck, der Journalist Michael Bröcker, Nikolaus Blome und die Reporterin Sophia Maier. Dabei sorgte vor allem die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt für aufsehenerregende Momente. Mit einer Klarheit, die man so von offiziellen Stimmen selten hört, nimmt sie die israelische Regierung ins Visier…

Markus Lanz: Die Lage im Nahen Osten ist Ernst

Das Meinungsklima in Deutschland scheint zu kippen, denn laut Meinungsumfragen sehen bereits 70 Prozent der Deutschen Israels Handlungen in Gaza als nicht gerechtfertigt an. Göring-Eckardt bekräftigt diese Haltung bei Lanz und fügt hinzu, dass die Versorgung „in einem viel zu geringen Ausmaß“ stattfinde. Markus Lanz unterbricht mit der pointierten Feststellung: „Es findet KEINE Versorgung statt, an anderen Stellen, ganz offensichtlich!“ Eine Ansicht, der die Grünen-Politikerin prompt zustimmt: „Ganz offensichtlich! Und deswegen, völlig klar: Der Druck auf Israel muss weiter extrem hoch sein!“

Auch Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, der eine entschlossene Haltung einnimmt, wurde thematisiert. Göring-Eckardt mahnt zur Vorsicht: „Davor kann man ihn wirklich nur warnen“. Sie hinterfragt die Intentionen Israels: „Geht es um Verteidigung, oder geht es um Rache und Vergeltung? Die Grenze muss man ziehen!“ Die Schutzpflicht der Zivilbevölkerung durch die Besatzungsmacht ist ein weiterer Punkt, den Lanz anspricht und den Göring-Eckardt bekräftigt: „Nein! Das ist nicht ausreichend. Die Zivilbevölkerung wird nicht ausreichend geschützt.“

Als RTL-Politikchef Nikolaus Blome die Rolle der Hamas hinterfragt und darauf hinweist, dass sie die Zivilbevölkerung als Schutzschild nutzt, kontert RTL-Kollegin Sophia Maier mit der Aussage, dass „Israel alleine verantwortlich dafür [ist], wie viel Hilfe in den Gazastreifen kommt.“ Sie betont, dass Kinder im Gazastreifen de facto verhungern, was Blome zu der Frage veranlasst, wie Israel den Zugang von Ägypten zum Gazastreifen blockieren könne.