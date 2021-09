Markus Lanz: Zuschauerin von dieser Szene entsetzt – „Macht mich sprachlos“

Dass man im TV-Talk von Markus Lanz schnell mal unter Beschuss geraten kann, weiß wohl jeder, der sich auf das Abenteuer im ZDF einlässt.

Markus Lanz: Sein Gast Karin Prien geriet unter Beschuss. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Eine, die das nun auch am eigenen Leib erfahren musste, ist CDU-Politikerin Karin Prien. Die Bildungsministerin Schleswig-Holsteins ist Teil des sogenannten „Zukunftsteams“ von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Und so wenig, wie der gerade über die aktuellen Umfragen schmunzeln kann, hatte Karien Prien bei Markus Lanz zu lachen.

Markus Lanz: CDU-Politikerin Karin Prien gerät unter Beschuss

Die CDU-Politikerin geriet nämlich ordentlich unter Druck. Vor allem beim Thema Schule und Bildung geriet Prien ins Schwimmen – dabei sollte das doch eigentlich ihr Kernthema sein.

So kritisierte Psychologe Ahmad Mansour, dass Bildung in Deutschland noch immer auch ein Stück weit von der Herkunft abhänge.

Seine Tochter mache ihr Abitur abhängig von ihrer Postleitzahl. Dies sei „ein Zustand, den ein Land wie Deutschland nicht akzeptieren“ dürfe, so der Chef einer Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention.

Die Gäste von Markus Lanz am Dienstag:

Gerhart Baum (FDP)

Karin Prien (CDU)

Hasnain Kazim (Journalist)

Ahmad Mansour (Psychologe)

Sprich: Wer in einem besser situierten Viertel wohne, gehe auf eine bessere Schule, habe bessere Chancen zu lernen. Daher müsse die Wohn- und Schulpolitik umgestellt werden. Ein durchaus nachvollziehbarer Punkt. Nicht aber für Karin Prien.

Markus Lanz: Zuschauerin fassungslos: „Macht mich sprachlos“

Dies sei eine „völlige Überforderung des Systems“, so Prien. Die Politikerin weiter: „Was sollen wir denn noch alles machen?“ Es sei nicht möglich, ad hoc das Schulsystem umzubauen, dazu noch die Digitalisierung, Lernrückstände aufholen. Viel zu viel, so Prien.

Eine Farce, wie Moderatorin und Influencerin Louisa Dellert findet. Sie teilte einen Ausschnitt des Gespräches auf ihrem Instagram-Account, schrieb dazu: „Ich möchte daran erinnern, dass die CDU/CSU seit 16 Jahren regiert. In 16 Jahren war so viel Zeit für so viele Herausforderungen. Mit dieser Arroganz am Ende des Videos zu reagieren, macht mich sprachlos.“

Doch nicht nur von Mansour bekam Karin Prien Gegenwind. Auch Markus Lanz setzte der Politikerin zu.