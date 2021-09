Markus Lanz: Klare Ansage an SIE – „Wenn Sie jetzt mal ehrlich antworten“

Sie kam überraschend die Entscheidung von Armin Laschet. Die Briefwahl lief schon einige Tage, als der CDU-Spitzenkandidat fürs Kanzleramt plötzlich ein „Zukunftsteam“ der Öffentlichkeit präsentierte. Viel zu spät oder gerade noch im rechten Moment, diese Frage stellte Markus Lanz am Dienstagabend Karien Prien.

Die Bildungsministerin aus Schleswig Holstein ist selbst im „Zukunftsteam“ von Armin Laschet. Wie reagiert sie auf die Frage von Markus Lanz?

Markus Lanz wird bei IHR deutlich. Foto: Screenshot ZDF

Markus Lanz: Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum teilt aus

Zunächst einmal jedoch schoß Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum gegen die Idee Laschets, eben jene Köpfe zu präsentieren. „Mein Gott noch mal, die Wähler haben längst begonnen zu wählen. Warum denn nicht früher? Die Wähler wählen seit zehn Tagen“, fragt der FDP-Mann.

-----------------

Die Gäste von Markus Lanz am Dienstag:

Gerhart Baum (FDP)

Karin Prien (CDU)

Hasnain Kazim (Journalist)

Ahmad Mansour (Psychologe)

---------------

Eine willkommene Vorlage für Markus Lanz. In seiner gewohnt provokanten Art fragt er Karien Prien: „Frau Prien, wie geht Ihre Erklärung dafür? Jetzt kommt plötzlich ein Zukunftsteam. Die Briefwahl hat schon begonnen.“ Doch die bügelt ab. „Ja, aber viele haben ja auch noch gar nicht gewählt. Die haben die Unterlagen zu Hause und entscheiden sich noch“, so Prien. Und doch glaubt Priem, dass Laschet den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst habe. „Ja, es war spät. Aber es war rechtzeitig“, so die CDU-Politikerin.

Markus Lanz: „Das können Sie jetzt natürlich auch nicht sagen“

Karien Prien war bei Markus Lanz zu Gast. Foto: Screenshot ZDF

Doch das konnte Markus Lanz so nicht stehen lassen. „War es falsch, so spät“, fragt er weiter. „Das würde ich nicht sagen“, entgegnet die Politikerin. Allerdings sei es notwendig gewesen, es jetzt zu machen. Keine befriedigende Antwort für den Talkmaster. „Das können Sie jetzt natürlich auch nicht sagen, aber wenn Sie jetzt mal ehrlich antworten, was würden Sie sagen“, harkt Lanz weiter nach.

Da kann die erfahrene Politikerin nur müde lächeln. „Ich antworte natürlich immer nur ehrlich, Herr Lanz, entgegnet Prien. Da musste selbst Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum schmunzeln.

--------------------

------------------------

Kann SIE Armin Laschet retten. Zuletzt war auch CDU-Politikerin Wiebke Winter bei Lanz zu Gast. Der Talkmaster drehte zur Höchstform auf.