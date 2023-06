Markus Lanz: Beklemmende Bilder machen fassungslos – „Schwer zu ertragen“

Am Mittwochabend (1. Juni) wird es emotional im ZDF-Studio von Markus Lanz. Denn es wird die Menschenrechtslage und Protestbewegung im Iran thematisiert. Dazu ist ein junger Mann zu Gast, dessen Geschichte alle Anwesenden in den Grundfesten erschüttert.

Die Gäste des Abends: Ex-Vizekanzler und SPD-Politiker Sigmar Gabriel, Journalistin und Politikexpertin Kristina Dunz, „heute journal“-Redakteur Kamran Safiarian sowie Erfan Ramizipour, der bei einer Demonstration im Iran durch die Miliz schwer verletzt wurde. Der junge Mann teilt mit der Runde seine schrecklichen Erfahrungen vor Ort und wühlt vor allem Markus Lanz damit auf.

Markus Lanz: Demonstrant enkommt nur knapp dem Tod

Es sind dramatische Bilder, die bereits zu Beginn der Sendung gezeigt werden: Straßenschlachten im Iran, bei denen Demonstranten von der Miliz angeschossen werden, sind leider keine Seltenheit. Erfan Ramizipour war selbst Opfer einer solchen Attacke, wobei sein Auge schwer verletzt wurde.

Er überlebt diesen Angriff und flüchtet anschließend nach Europa. Wäre er in der Heimat geblieben, wäre er womöglich verhaftet worden. Mit einem verbundenen Auge sitzt der junge Mann nun im ZDF-Studio und teilt seine Geschichte mit der Runde und den Zuschauern. Sein Schicksal ist aber längst kein Einzelfall, wie sich anschließend herausstellt.

Demonstranten werden absichtlich am Auge getroffen

Der „heute journal“-Redakteur Kamran Safiarian ist Experte in Sachen Demonstration gegen das Mullah-Regime im iranischen Bandar Abbas. Er erklärt, dass die Schützen dabei gezielt auf das Auge der Demonstranten gehen. Für Markus Lanz eine unfassbare Offenbarung.

Plötzlich erscheinen Studio-Aufnahmen, die wirklich nichts für schwache Nerven sind. Zu sehen sind verwundete Demonstranten. Dazu sagt der Moderator: „Die Bilder sind wirklich schwer zu ertragen. Wir zeigen sie heute einmal ganz bewusst, um klar zu machen, was da wirklich passiert. Das wird systematisch so gemacht. Es ist kein Versehen und wird ganz gezielt so gemacht.“

