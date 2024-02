Markus Lanz – Militärexpertin warnt vor Russland: „Die Lage ist ernst“

Gleich drei Themen stehen auf der Agenda von Markus Lanz am späten Dienstagabend (20. Februar 2024). Zunächst geht es in der Talkshow um die aktuelle Lage in der Ukraine und die Situation nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Zu diesem Thema wird ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf zu Beginn der Sendung aus Kiew zugeschaltet.

Weitere Themen sind die Münchener Sicherheitskonferenz und die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen. Als Gäste im Studio begrüßt Markus Lanz Militär-Expertin Florence Gaub, den Thüringer CDU-Politiker Mike Mohring und den Journalisten Martin Machowecz.

CDU-Politiker bei Markus Lanz: „Putin darf nicht gewinnen“

Der CDU-Politiker kritisiert die Regierungskoalition. Er glaubt, unter Angela Merkel würde eine Bundesregierung anders handeln als unter Olf Scholz. Er vermisst in der Außenpolitik die Entschlossenheit beim Bundeskanzler. „Man erlebt nur zaudern. Und dass lässt die Leute verunsichert zurück.“ In der Summe habe die CDU eine klare Position: „Das, was Putin gemacht hat mit seinem Angriffskrieg, darf nicht sanktioniert werden. Es muss zurückgedrängt werden. Putin darf nicht gewinnen.“

Mike Mohring stichelt in diesem Zusammenhang gegen die Finanzpolitik der Ampel: „Wir brauchen eine starke Bundeswehr, wir brauchen eine verlässliche Ausstattung. Und es wird spannend… Kriegen wir aus dem laufenden Etat des Bundes die Ausstattung der Bundeswehr wirklich finanziert? Da fehlen wir uns Milliarden.“

Militärexpertin: „Wenn heute Russland heute angreift, haben wir ein Problem“

Die Frage: ‚Wird Russland einen NATO-Mitgliedsstaat angreifen?‘ ist laut Markus Lanz ein ernsthaft diskutiertes Thema bei Politikern. Er will von der Militärexpertin wissen: „Sind wir in irgendeiner Form darauf vorbereitet?“ Florence Gaub hat an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen und stimmt ihm zu: „Das Gefühl gibt es, aber wir haben auch Lösungen dafür“, antwortet sie Markus Lanz. „Ganz ehrlich: Wenn Russland heute angreift, haben wir echt ein Problem. Aber wir haben noch etwas Zeit. Und wir haben Ressourcen und vor allem sind wir nicht allein. Aber die Lage ist ernst.“

Florence Gaub möchte allerdings nicht, dass Zuschauer denken, es breche der nächste Weltkrieg aus und man könne nichts tun. Je mehr und besser sich die NATO organisiere, desto klarer sei die Botschaft an Russland: „Wir wehren uns.“ Dafür müssen alle Mitgliedsstaaten investieren.