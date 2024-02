Markus Lanz: Umweltministerin kann nur noch mit dem Kopf schütteln – „Söder hat etwas sehr Dummes gemacht“

Am Donnerstagabend (15. Februar) versammelte Markus Lanz erneut hochkarätige Gäste in seiner Talkshow, um über aktuelle politische Entwicklungen zu diskutieren. Im Fokus stand dabei der skandalöse Vergleich von CSU-Chef Markus Söder am politischen Aschermittwoch, der Bundesumweltministerin Steffi Lemke als „grüne Margot Honecker“ bezeichnet hatte.

Im ZDF-Studio mit dabei waren Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Journalist Michael Bröcker, Attentatsopfer Said Etris Hashemi und Soziologe Matthias Quent.

Markus Lanz: Umweltministerin Steffi Lemke ist entsetzt

„Söder hat etwas sehr Dummes gemacht“, beginnt die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die Söders Angriff nicht still gegenüber steht: „Ich glaube, Markus Söder lebt auch irgendwie in einer eigenen Welt und das scheint einfach ein großes Bierzelt zu sein.“ Menschen wie mir, „die für Freiheit und Demokratie auf der Straße gewesen sind und bewaffneten Polizisten gegenübergestanden haben (…), vorzuwerfen, dass ich irgendwelche Parallelen zu Margot Honecker habe, das ist dumm, das ist infam.“

Die Grünen-Politikerin aus der ehemaligen DDR warf dem CSU-Chef „völlige Geschichtsunkenntnis“ vor und betonte die persönlichen Konsequenzen seines Vergleichs. Schließlich diffamierten Söders Äußerungen nicht nur sie persönlich, sondern auch die Biografien vieler Menschen aus Ostdeutschland.

Margot Honecker (1927-2016) war dritte Ehefrau des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und 26 Jahre lang DDR-Ministerin für Volksbildung. Als solche war sie u.a. für menschenverachtende Umerziehungsmaßnahmen und Zwangsadoptionen verantwortlich. Bis zu ihrem Tod verteidigte sie den DDR-Unrechtsstaat und den Mauerbau.

Markus Lanz: Lemkes Laufbahn wirft anfangs Fragen auf

Im späteren Verlauf behauptete Bundesumweltministerin Steffi Lemke, ihr sei der Zugang zum Abitur und Studium in der DDR verweigert worden. Doch auf der offiziellen Bundestags-Seite findet sich eine andere Version ihrer Biografie:

1986 bis 1988 Abendschule und Abitur an der Kreisvolkshochschule Dessau;

1988 bis 1993 Studium der Agrar-Wissenschaften an der Humboldt-Universität, Berlin.

Eine Diskrepanz, die die Frage aufwirft: Hat die Politikerin bei Markus Lanz die Unwahrheit gesagt? Doch die Politikerin erklärt: Trotz eines beeindruckenden 1,0-Durchschnitts im Jahr 1984 wurde sie zunächst nicht zum Abitur zugelassen und absolvierte stattdessen eine Ausbildung zur Zootechnikerin. Erst 1988 holte sie ihr Abitur nach und begann dann ihr Studium…

