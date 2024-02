Markus Lanz: Zuschauer toben nach Hassrede im Studio – „Ernsthaft?“

Am Dienstagabend (13. Februar) lädt Markus Lanz wieder zahlreiche Gäste zur Diskussion ein. In seiner gleichnamigen Talkshow geht es an diesem Abend unter anderem um Donald Trumps provokante Äußerungen zur NATO, die er im Rahmen seines Wahlkampfs geäußert hat. Im Studio mit dabei sind FDP-Politikerin Linda Teuteberg, „taz“-Journalistin Ulrike Herrmann und Intel-Vorstand Christoph Schell.

Außerdem wurde ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen per Video dazugeschaltet. Zu Beginn schien die Gesprächsrunde noch ruhig und diplomatischer Natur zu sein. Doch plötzlich sorgte eine Aussage für Entsetzen bei den ZDF-Zuschauern vor den Bildschirmen.

Markus Lanz: Journalistin schockiert mit Hassrede

Die Runde bei Markus Lanz kommt im Verlauf der Sendung auf die NATO zu sprechen. Vor allem die „taz“-Journalistin Ulrike Herrmann hat eine deutliche Meinung zu den Einsätzen in der Vergangenheit. „Die Amerikaner haben entschieden, nach Afghanistan zu gehen, und da waren auch deutsche Soldaten und sind gestorben. Die Amerikaner haben entschieden, in den Irak zu gehen, und da ist Deutschland zum Glück nicht mitgegangen“, so Herrmann.

Kurz darauf findet sie noch deutlichere Worte und sorgt damit für fassungslose Gesichter im Studio. „Die Nato hat eigentlich immer nur Kriege geführt, die die Amerikaner beschlossen haben. Und dann finde ich es jetzt auch nicht skandalös, wenn da Amerikaner sterben. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen!“, betont die Journalistin. Eine Aussage, die vor allem die Zuschauer schockiert.

Markus Lanz: Zuschauer außer sich

In den sozialen Netzwerken sorgt die Meinung von Ulrike Herrmann für rege Diskussionen. Auf X (ehemals Twitter) werden einige Zuschauer ziemlich deutlich:

„Zu Ulrike Hermann fällt einem mit ihrer Einlassung zu den Amerikanern und dass sie ‚zu Recht sterben‘ auch nichts mehr ein. Vollkommen verloren.“

„Puh, Ulrike Herrmann, ernsthaft?“

„Es ist also nicht skandalös, dass amerikanische Soldaten sterben. Wow.“

„Kann man Ulrike Herrmann mal das Mikro abdrehen? Deren wirres Gesülze kann man sich ja nicht anhören.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.