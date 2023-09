Mark Forster fassungslos – „Moment, was?“

Als Musiker feiert Mark Forster einen Erfolg nach dem anderen. Mit Hits wie „Chöre“, „Bist du okay“ und „Übermorgen“ erlangte er deutschlandweite Bekanntheit. Doch nicht nur musikalisch bekommen seine Fans viel von ihm zu hören. Auch auf seinem Instagram-Account dürfen sich seine Fans über Updates von ihm freuen.

Auf seinem Instagram-Account gibt Mark Forster im Vergleich zu so manchem Promi-Kollegen relativ wenig Privates preis. Doch der 40-Jährige erlangte ohnehin durch seine Musik Aufmerksamkeit – und nicht durch sein Privatleben.

Mark Forster und die 194 Länder

Einer seiner größten Hits: „194 Länder“! Die Single erschien bereits 2018. Dort singt der gebürtige Kaiserslauterer: „Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon seh’n. Sechseinhalb Tausend Sprachen, ich versuch‘, sie zu versteh’n. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie’s geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt’s halt einmal für mich.“

Auch interessant für dich: Lena Meyer-Landrut mit krasser Beichte – es geht um ihre Sucht

Ob Mark Forster bis dato tatsächlich 194 Länder (inzwischen sind es 196) bereist hat, ist nicht bekannt. Allerdings soll ihm eine andere Person zuvorgekommen sein – und das als jüngste Person, die das jemals geschafft hat! Das postete zumindest die Instagram-Seite „Faktastisch“ in einem Beitrag.

+++Mark Forster macht es endlich öffentlich: „Fühlt sich fast verboten an“+++

Mit gerade einmal 21 Jahren hat Alford alle Länder dieser Welt gesehen

Die Seite (8,2 Millionen Follower) sammelt verschiedene Fakten aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. So heißt es in einem aktuellen Beitrag: „Mit gerade einmal 21 Jahren stellte Lexie Alford den Weltrekord als jüngste Person auf, die alle 196 souveränen Länder der Welt besucht hat.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Für Mark Forster ist das kaum zu fassen. Er repostete den Beitrag in seiner Instagram-Story mit den Worten: „Moment, was?“ Da hat wohl jemand seinen Songtext zu wörtlich genommen.