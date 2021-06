Mark Forster sauer über frühes Aufstehen: Ausgerechnet ER ist der Grund

Obwohl sein Song „Drei Uhr Nachts“ anderes vermuten lässt, macht Mark Forster nun mehr als deutlich, dass er kein Frühaufsteher ist. So sehen wir den Sänger in seiner aktuellen Instagram-Story doch eher unausgeschlafen. Woran das wohl liegt?

„5 Uhr 51, meine Damen und Herren“, so beginnt ein sichtlich müder Mark Forster seine Instagramstory. Doch warum ist der Sänger zu dieser unchristlichen Zeit schon auf den Beinen?

Mark Forster: Diese Zeit ist für den Sänger unchristlich

„Weil das Licht gut ist, hat er gesagt“, erzählt Mark Forster weiter: Er, das ist in diesem Fall sein Kameramann Ursi. Von dem guten Licht sieht Mark Forster aber eher weniger. Verständlich. Der Himmel ist mit grauen Wolken behangen.

Mark Forster hat neue Musik am Start. Foto: IMAGO / Lumma Foto

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

„Ganz ehrlich, wenn du geiles Licht willst, kauf dir ne Lampe“, meckert Mark Forster weiter. Da kann der Kameramann nur grinsen. Doch warum sind die beiden überhaupt so früh aufgestanden?

Mark Forster: „Geheimes Projekt, geheimes Projekt“

„Was wir hier machen, fragt ihr euch doch ganz sicher. Geheimes Projekt, geheimes Projekt. Ich sag nur so viel. Es hat was mit meinem Tee zu tun. Ich bringe einen Eistee auf den Markt bald. Forstea“, bringt Mark Forster Licht ins Dunkel.

Doch auch das scheint nur ein Gespinst seines müden Geistes zu sein. „Ist natürlich Quatsch“, löst der Sänger wenig später auf. Worum es wirklich geht? Unklar. Drei Stunden später jedenfalls ist Mark Forster immer noch unterwegs. Mit einem Ast sieht man den 38-Jährigen in einem Wald stehen. „Leute, wir sind noch dran. Fragt einfach nicht. Einfach nicht fragen“, wirkt der Sänger nun aber schon sichtlich verzweifelt. Man darf also gespannt sein, was da noch so kommt.

Sänger Mark Forster. Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser

