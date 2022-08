Mark Forster: Beim Konzert in Hamburg spricht er über die Ehe

Ab Donnerstagabend ist Popstar Mark Forster wieder als Coach bei „The Voice of Germany“ bei ProSieben und Sat.1 zu sehen. Doch dass der 39-Jährige nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne brilliert, zeigte der „Einer dieser Steine“-Sänger am Dienstagabend in Hamburg.

Dort überzeugte Mark Forster mit Stimme und Charme, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet. Doch nicht nur damit.

Mark Forster hat beim Konzert in Hamburg eine Überraschung für seine Fans

So verließ der Sänger mitten im Auftritt die Bühne, angelockt hatte ihn ein Herz. „Irgendwo gibt es ein großes, gemaltes, rotes Herz auf dem Boden. Wo ist das“, fragte Forster plötzlich ins Publikum.

Drei Fakten zu Mark Forster:

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ sowie sein Debütalbum „Karton“

Seit dem Jahr 2017 ist er als Coach bei „The Voice of Germany“ zu sehen – im Ableger „The Voice Kids“ saß er unter anderem neben Lena Meyer-Landrut in der Jury

Die Frage kam nicht von ungefähr. So hatte der ehemalige „The Voice Kids“-Kollege von Lena Meyer-Landrut, die Frage aus einem ganz bestimmten Grund gestellt. Den Fans, die eben auf jenem Herz standen, würde nun nämlich eine Überraschung blühen.

Mark Forster spielte am Dienstag in Hamburg. Foto: Maen Gesmati

Ehe-Ratschläge von Mark Forster

„Will jemand einen Heiratsantrag oder Schluss machen? Ich werde ein Handy von jemandem von euch nehmen und den Partner anrufen. Wer macht mit“, fragte der Sänger. Und siehe da, es fand sich wirklich eine Freiwillige. Konzert-Gast Sabine wünschte sich, dass Mark ihren Mann anrufe. Und das tat Forster dann auch. Als er ihn jedoch bat, möglichst schnell zum Konzertgelände zu kommen, machte Sabines Partner einen Rückzieher.

Eine Aktion, die Mark Forster gar nicht cool fand. Und so hatte der 39-Jährige noch die ein oder andere Weisheit in Bezug auf die Ehe für Sabines Mann übrig. Welche das war, kannst du bei „Moin.de“ nachlesen.