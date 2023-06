Mark Forster kann’s nicht fassen: „Absurd“

In den Radios ist er mit seinen Liedern ein Stimmunsgarant. Die Songs von Mark Forster laufen bei vielen hierzulande rauf und runter. Bereits neun Jahre ist sein Durchbruch mit „Au Revoir“ und dem Album „Bauch und Kopf“ her. Lange hat er nichts von sich hören lassen.

Seine letzte Single „Memories & Stories“ für den Film „Die drei ??? – Erbe des Drachen“ erschien im Winter 2022. Doch vor Kurzem erst war der Musiker wieder im TV zu sehen. Und Fans bekommen jetzt noch mehr geboten. Auf Instagram zeigt Forster, warum er völlig aus dem Häuschen ist.

Mark Forster packt den Koffer

In mehreren Story-Slides kündigt der Sänger an, was demnächst für ihn ansteht. „Die nächsten Wochen wild wie mein Koffer“, schreibt er zu einem Bild von einem gepackten Koffer. Doch seine Klamotten hat er eigentlich ganz fein säuberlich geordnet. Klar wird aus den Instagram-Storys aber vor allem, dass Mark Forster sich freut.

Warum die Vorfreude? „Bisschen mehr als 3 Wochen noch bis zum Betze Konzert. Absurd“, schreibt er. Am 24. Juni spielt er auf dem Kaiserslautener Betzenberg.

Konzert wurde viermal verschoben

Eigentlich sollte das Konzert ursprünglich am 29. August 2020 stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nach erneuter Verschiebung wurde dann der 24. September 2022 als dritter Termin festgelegt. Doch auch das konnte er nicht einhalten. Am 24. Juni soll die Veranstaltung dann aber endlich stattfinden.

Das Konzert liegt Mark Forster offenbar sehr am Herzen. Der 40-Jährige ist selbst in Kaiserslautern geboren. Fans können es jedenfalls kaum abwarten, schließlich warten die meisten bereits seit drei Jahren auf das Event.