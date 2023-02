Mark Forster kündigt Comeback an – doch es fällt ihm nicht leicht

Für die Fans von Mark Forster muss es sich wie eine Ewigkeit anfühlen, seit sie das letzte Mal etwas von dem „The Voice of Germany“-Star gehört haben. Im Fernsehprogramm taucht der 40-Jährige aktuell nur noch selten auf und auch in den sozialen Medien hat sich der Musiker rargemacht.

Als Mark Forster im vergangenen November plötzlich seine Arena-Tour für das Jahr 2023 absagt, stehen die Fans unter Schock. Im Februar hätte der Konzert-Marathon starten sollen, nun ist die Tournee auf Anfang 2024 verschoben worden. „Wenn ich in mich rein höre, brauche ich gerade was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke“, begründet der Musikstar damals seine Entscheidung (Mehr dazu hier).

Mark Forster würde gerne wieder Musik machen – Fans stehen ihm bei

Seit der Veröffentlichung von „Memories & Stories“, dem Titelsong zum neuen „Die drei ???“-Kinofilm, im Oktober 2022, herrscht deshalb Funkstille bei Mark Forster. Sein letztes Album „Musketiere“ ist schon anderthalb Jahre alt und auch aus den sozialen Medien scheint sich der 40-Jährige nach Weihnachten zurückgezogen zu haben. Lediglich zu seinem Geburtstag am 11. Januar ist Mark Forster wieder aktiv geworden und hat sich für die zahlreichen Glückwünsche seiner Fans und Freunde bedankt.

Jetzt – knapp sechs Wochen später – spricht der TV-Kollege von Lena Meyer-Landrut erstmals über sein Comeback und neue Musik. Bei Instagram erinnert sich Mark wehmütig an die Arbeiten zu seinem dritten Studioalbum „Tape“. Für die Aufnahmen ist er damals sogar in die legendären Abbey Road Studios nach London gereist, wie er mit einer Reihe von Schwarz-Weiß Fotos enthüllt: „Als wir mal in den Abbey Road Studios ein Liedchen namens ‚Kogong‘ aufgenommen haben… Die Bilder von Robert Winter sind grad bei mir aufgetaucht und triggern meinen Bock auf Musik machen. Wird schon alles.“

Klingt also ganz danach, als könnten sich die Fans von Mark Forster bald endlich wieder über neue Lieder des Popstars freuen. Von seinen Fans bekommt er nun zusätzlich Mut zugesprochen. „Du bist so weit gekommen und kannst so stolz sein. Natürlich wird das alles! Take your time und find deinen Weg“, heißt es in den Kommentaren. Eine Nutzerin zitiert sogar seinen eigenen Songtext: „Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ’ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn’s grad‘ nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.“

Bei der Absage seiner Tour hat Mark Forster ausdrücklich betont, dass es nicht an den Vorverkaufszahlen der Tickets oder den Corona-Regeln liege. Es sei ganz allein seine Entscheidung gewesen, die er für sein eigenes Wohl getroffen habe. „Ich liebe euch da draußen. Und ich weiß um das Privileg, diese Konzertabende mit euch zu erleben. Deswegen fällt es mir so schwer, das zu sagen, aber: Die Tourtermine kommen für mich zu früh“, erklärt Mark seinen Fans bei Instagram.