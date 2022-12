Mark Forster: Ankündigung macht Fans wütend – „Kaufe nie wieder Karten“

Eigentlich sind Konzert-Ankündigungen von Stars für ihre Fans ein Grund zur Freude – bei Mark Forster ging ein solcher Plan jedoch nach hinten los.

Der ehemalige „The Voice Kids“-Juror kündigte auf Instagram zwei neue Konzerte für Juni 2023 an und zog damit sogar die Wut vieler Anhänger auf sich.

Mark Forster gibt besondere Konzerte – doch Fans sind nicht begeistert

„Liebe Leute“, meldet sich Mark Forster am Freitag (9. Dezember) bei Instagram bei seinen Followern und kündigt Großes an. Bevor der 39-Jährige am 24. Juni 2023 am Betze in seiner Geburtsstadt Kaiserslautern ein großes Stadionkonzert gibt, will er sich mittels zwei Open Air-Konzerten darauf vorbereiten – „damit wir nicht aus dem Proberaum ins Stadion fallen“, erklärt Mark Forster dazu.

Als Location hat sich der „Chöre“-Interpret mit dem Naturtheater Steinbach-Langenbach in Thüringen einen besonderen Ort ausgedacht, „ein Mini-Stadion sozusagen“, wie Mark Forster es nennt. Doch es hilft nichts: Seine Fans sind von der Ankündigung alles andere als begeistert.

Mark Forster: „Das Vertrauen in deine Konzertankündigungen sinkt gewaltig“

Grund ist Mark Forsters Absage der kompletten Tour für 2023, die er vor rund drei Wochen publik machte – und die ihm einige Anhänger offenbar noch übel nehmen.

So häufen sich unter dem Instagram-Beitrag wütende Kommentare: