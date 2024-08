Marius Müller-Westernhagen: Weiterer Auftritt abgesagt – Fans bangen um Tour

Rock-Legende Marius Müller-Westernhagen (75) zieht seit Jahrzehnten Millionen Fans mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen emotionalen Texten in ihren Bann. Mit 75 Jahren ist er noch immer eine feste Größe auf der Bühne. Doch jetzt stellt ihn seine Gesundheit erneut vor eine Herausforderung.

Der Ikone der deutschen Rockmusik musste kurz vor seinen beliebten Konzerten sowohl am Elbufer in Dresden als auch auf der Peißnitzinsel in Halle die Notbremse ziehen. Ein viraler Infekt führt noch immer dazu, dass er die kommenden Konzerte am 24. und 27. August absagen muss.

Marius Müller-Westernhagen

„Leider müssen die Konzerte von Marius Müller-Westernhagen am Elbufer in Dresden und auf der Peißnitzinsel in Halle aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden“, heißt es in einem Statement auf Instagram. „Nachholtermine wird es leider nicht geben, Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden“, so weiter.

„Weitere Konzerte der 75 Live Tournee sind von der Absage nicht betroffen und können voraussichtlich wie geplant stattfinden.“, versichert das Management. „Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans.“ Doch die Absagen sorgen unter den Fans für Unruhe. Viele fragen sich, ob der Musiker die Tournee überhaupt zu Ende spielen kann – und ob es vielleicht doch noch Nachholtermine geben wird.

Ein Fan kommentierte auf Instagram: „Wer weiß, ob die Tour überhaupt zu Ende gespielt wird…“ Ein anderer Fan findet: „Sehr schade. Haben uns schon sehr gefreut. Aber erstmal gute Besserung. Eigentlich müssten sich trotzdem ein paar Leute am Elbufer treffen und zu seinen Hits abfeiern.“

Die Rock-Legende und ihr Team hoffen, dass Westernhagen schnell wieder auf die Beine kommt und die Tournee fortsetzen kann. Doch die Sorge bleibt, ob die Stimme der deutschen Rockmusik alle Konzerte absolvieren kann.