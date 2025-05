Billy Joel: Große Sorge um Musik-Ikone – komplette Tour abgesagt

Musikfans weltweit können es kaum fassen: Billy Joel (76) sagt alle geplanten Konzerte ab! Der „Piano Man“ kämpft mit einer schweren Erkrankung und muss seine Gesundheit nun an erste Stelle setzen.

Der 76-jährige Superstar, bekannt für Hits wie „Uptown Girl“ und „Piano Man“, wollte bis Juli 2026 durch Nordamerika und Großbritannien touren. Doch jetzt kam die bittere Nachricht auf Instagram: Der Tourplan fällt ins Wasser!

Tour-Schock für Billy Joel: Alle Konzerte abgesagt!

Bereits im März mussten Shows verschoben werden. Der Grund: Billy erholte sich von einer Operation und war in Physiotherapie. Doch die Lage ist ernster als gedacht. Billy Joel leidet an Normaldruckhydrozephalus (NPH), auch als Altershirndruck bezeichnet. Dabei sammelt sich bei dieser Erkrankung Hirnwasser an. Das drückt auf Nerven und beeinträchtigt Körperfunktionen.

Die Erkrankung hatte schwerwiegende Auswirkungen auf seinen Körper und wurde „durch die jüngsten Konzertauftritte verschlimmert“, heißt es in der Erklärung. Bei Billy führte es zu Gleichgewichts-, Seh- und Hörproblemen. Bei seinem letzten Auftritt im Februar stürzte er sogar auf der Bühne!

In einem emotionalen Instagram-Beitrag entschuldigte sich Billy bei seinen Fans. „Ich bin aufrichtig traurig, euch enttäuschen zu müssen“, schrieb er. Doch er sei „fest entschlossen, seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.“ Zahlreiche Fans und Kollegen wünschen dem Vollblutmusiker auf Instagram Kraft und eine rasche Besserung.

17 Konzerte waren geplant, alle fallen aus. Tickets werden automatisch erstattet, ließ sein Management wissen. Doch der Musiker ist fest entschlossen, wieder gesund zu werden und irgendwann zurück auf die Bühne zu kommen.