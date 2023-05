Mario Barth schockt seine Fans: „Ernsthaft?“

Er ist einer der Promis, die Deutschland in zwei Lager teilen. Die einen finden ihn unwahrscheinlich lustig, die anderen können ihn nicht ausstehen. Doch nun hat Mario Barth auch bei seinen treuen Fans auf Instagram für einen Rohrkrepierer gesorgt.

Denn ein Witz über eine eigene Mario-Barth-Edition für die Kokos-Süßigkeit Raffaello stieß bei einigen Fans auf Unverständnis. Denn dass ihr Star mit so einer Kooperation liebäugeln könnte, schockte sie dann doch.

Mario Barth witzelt über eigene Pralinen

Was war passiert: Die Kokos-Pralinen der Marke Ferrero haben aktuell eine limitierte Edition auf dem Markt. Die Süßigkeit wird vorübergehend in Verpackungen in fünf verschiedenen Designs verkauft, die von Ex-GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde designt wurden.

Mario Barth hat ganz offenbar eine dieser Süßigkeiten-Verpackungen ergattert und ein Foto damit gepostet. Dazu schreibt er: „Endlich gibt es die Valentina-Pahde-Edition. Doch wann kommt meine? So Raffaello, ich habe Mega-Ideen.“

Mario Barth: Nicht alle Fans verstehen seinen Witz

Einige seiner Fans verstehen den Witz und spielen mit. So schlagen sie etwa die Geschmacksrichtungen Hack, Schnitzel oder Currywurst vor. Doch nicht alle lassen den kleinen Spaß einen Spaß sein. Einer von Mario Barths Fans fragt: „Wozu braucht sie eine eigene Edition? Wonach schmecken die?“ Dazu setzt er unter anderem Knoblauch-Emojis.

Ein anderer Fan wird noch deutlicher: „Ernsthaft? Sch*** auf die Verpackung. Der Inhalt muss stimmen. Nur weil es gut für Einnahmen gewisser Leute ist, kauf ich das Zeug nicht.“ Sollte Mario Barth tatsächlich über eine Kooperation nachgedacht haben, dürfte er nun die Finger davon lassen…