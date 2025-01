Mario Barth fällt knallhartes Urteil – „Desolater Zustand“

Am Mittwochabend (22. Januar 2025) um 20.15 Uhr wurde bei RTL eine neue Folge der Unterhaltungsserie „Mario Barth deckt auf! Die dümmsten Fehler aller Zeiten“ ausgestrahlt. Dabei stand die Verschwendung von Steuergeldern in Deutschland im Fokus.

Der Kult-Comedian höchstpersönlich richtete sich einen Tag später an seine Instagram Follower und zog Bilanz. Trotz großer vorheriger Freude überraschte Mario Barth dabei mit ganz deutlichen und fordernden Aussagen.

Mario Barth zeigt sich voller Dankbarkeit

In seiner Instagram Story konnte Mario Barth sich vor Begeisterung nicht mehr halten. Zur Sendung am vorherigen Tag sagte er: „Wie heißt das so schön: Nach einer Sendung ist vor einer Sendung! Gestern ‚Mario Barth deckt auf!‘ Was für eine geile Quote! Echt viele Zuschauer – danke an alle, die es gesehen haben. Die Sendung ist so wichtig wie nie zuvor! […]“

Auf dem Erfolg ausruhen und zurücklehnen? Nicht mit dem RTL-Star! Vielmehr widmet er sich gleich einem neuen Projekt. So ist Barth gleich wieder für einen neuen Dreh seiner Empörungscomedy-Serie unterwegs. Der Drehort ist diesmal die hessische Stadt Kassel.

Mario Barth: Ein Thema bewegt den Kult-Comedian besonders

Doch auf welches Problem möchte er dieses Mal aufmerksam machen? In seiner Instagram Story verschafft er Klarheit: „Ich werde nicht müde, um immer wieder zu sagen, wie desolat der Zustand bei der Polizei ist.“ Diese prekären Verhältnisse würden jedes Bundesland betreffen.

Deshalb sei nun Zeit zu handeln. Auf seine unterhaltsame und direkte Art fügt der Comedian lautstark hinzu: „Wir dürfen eines nicht vergessen: Wenn du plötzlich Muffensausen hast, irgendeiner steht an der Tür, du scheißt dir in die Hose und rufst die 110. Wenn dann keiner kommt, ist es kacke! Und wenn sie dann kommen und haben nur ein Unterhemd und einen Schlüpfer an, ist es auch doof!“

Wann die neue Folge zu sehen sein wird, ist unbekannt. In einem Punkt ist man sich aber einig: Es ist dringend erforderlich, auf die Missstände bei der Polizei aufmerksam zu machen. Darüber hinaus garantiert diese Episode mit hoher Wahrscheinlichkeit die gewohnte Zuschauerunterhaltung.