Mario Barth macht erschreckende Entdeckung: Fans pflichten ihm bei

Als Mario Barth (52) aktiv auf Instagram war und entspannt Neuigkeiten verfolgen wollte, ereilte ihn ein Schock. Dabei musste sich der bekannte RTL-Comedian mehrmals die Augen reiben. Eine Person hatte einen Account von ihm erstellt, der sage und schreibe über 10.000 Abonnenten zählt.

Doch wer macht so etwas? Leider ist dies ungewiss, aber für Mario Barth Anlass, seine ganzen Follower auf diesen Identitätsklau aufmerksam zu machen. So veröffentlichte er ein Reel und versah es mit folgendem ausdrucksstarken Text: „Achtung Fake!!! Sie catchen deine Daten. Ich habe NUR ein Account.“

Mario Barth-Fans sind mit diesem Problem vertraut

Seine Follower pflichten ihm bei und zeigen sich schockiert. Dies zeigt sich an einer Vielzahl von unterschiedlichen Reaktionen. Viele sehen in der Zunahme von Fake-Profilen eine große Gefahr und versuchen Mario Barth Ratschläge mit an die Hand zu geben.

Ein Followerin schreibt: „Es sind einfach so viele Fake-Profile. Ich blockiere sie alle.“ Dagegen richtet sich ein anderer User direkt an den 52-Jährigen und rät ihm: „Da würde ich doch mein Profilbild und meinen Namen ändern […].“ Ein weiterer bringt zum Ausdruck, dass sich eine große Anzahl von Fake-Accounts prominenter Menschen erkennen ließe. Manche würden dabei sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich als Manager eines Prominenten ausgeben.

Vorsicht vor falschen Profilen bekannter Stars!

Schon im Februar 2024 kursierten Schlagzeilen rund um eine Vielzahl von Fake-Profilen prominenter Menschen auf Facebook, Instagram & Co. In diesem Zusammenhang wandten sich Betrüger in Österreich an die Follower der echten Stars und nutzen eiskalt ihre Fanliebe aus. So baten sie sie unter den verschiedensten Vorwänden um Geld.

Schlussendlich ist es entscheidend, dass Kult-Comedian Mario Barth und auch andere Stars eben genau auf diese Entdeckungen aufmerksam machen. Durch die Darstellung des Themas wird dafür gesorgt, dass die Fans wachsam bleiben. Somit bleiben solche Vorfälle nicht unbemerkt. Mario Barth hat alles richtig gemacht: Sein Engagement schützt nicht nur seinen eigenen Ruf, sondern auch die Community vor potenziellem gefährlichem Missbrauch.