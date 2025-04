Maite Kelly spricht deutliche Warnung aus – „Seid vorsichtig“

Es ist ein Problem, das ganz normale Bürger, aber auch Promis betrifft. Aktuell hat es Schlagersängerin Maite Kelly (45) erwischt.

Die Rede ist von ominösen Zweitprofilen auf Instagram. Diese werden von Unbekannten mit gestohlenen Bildern und gefälschten Infos erstellt. Die Täter kopieren ganze Feeds, geben sich als jemand anderes aus und bleiben dabei meist unsichtbar.

Im Gegensatz zu vielen anderen schockierten Betroffenen, die nicht wissen, was in diesem Fall zu tun ist, behielt Maite Kelly den Durchblick. Nun wurde in ihrer Instagram-Story ein eindrucksvolles Statement veröffentlicht.

Maite Kelly: Wichtiger Reminder an ihre Fans

Es ist nicht nur ein Profil, welches der Schlagersängerin Sorgen bereitet. So kursieren eine Vielzahl von Fake-Profilen auf Instagram. Umso wichtiger ist es jetzt, ihre Fans schnell vor potenziellen Gefahren zu warnen.

„Ihr Lieben, zu eurem Schutz: Es gibt leider viele Fake-Accounts, die sich als Maite Kelly ausgeben. Bitte seid vorsichtig! Maite wird euch niemals privat anschreiben, sie fragt weder nach Geld noch nach persönlichen Daten“, leitete sie ihre Story ein.

Vorsicht bei allen vermeintlichen Star-Profilen!

Außerdem wurden ihre Fans darauf hingewiesen, dass Maite Kelly lediglich Social-Media-Accounts mit dem offiziellen blauen Haken nutzen würde. „Passt gut auf euch auf – und lasst euch nicht täuschen“ lautete der wichtige Reminder an ihre Fans am Ende.

Es ist eine Gefahr, auf die man nicht genug aufmerksam machen kann. So wurden in der Vergangenheit schon viele User um ihr Geld gebracht, da sie vermeintlichen Stars blind vertrauten. Mithilfe künstlicher Intelligenz konnten die Täter sogar die Stimmen und Videos von Stars nutzen, um Fake-Profile zu erstellen. Daher gilt für alle Anhänger: Augen offen halten und skeptisch bleiben!