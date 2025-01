Heinz Hoenig schaut nach vorne – DIES sind seine sehnlichsten Wünsche

Das Jahr 2025 startete für den früheren Dschungelcamp-Teilnehmer Heinz Hoenig (73) mit einer atemberaubenden Überraschung, die ihm und seiner Familie Kraft spendete.

So war es ihm möglich, nach Monaten der Isolation und einem von Krankheiten geplagten Horrorjahr an Silvester erstmals das Haus verlassen. Es war ein wundervoller Moment für ihn, der noch vor Monaten unbegreiflich schien. Jetzt, mehr als zwei Wochen danach, sind die Effekte dieses Tages spürbar: Der frühere ZDF-Schauspieler blickt optimistisch in die Zukunft und teilt ein herzgreifendes Foto mit einem seiner kleinen Söhne bei Instagram.

Heinz Hoenig wünscht sich unvergessliche Momente mit seiner Familie

An das vergangene Schreckensjahr möchte Heinz Hoenig nicht mehr denken. Vielmehr widmet er sich der Zukunft. Dabei hat er eine klare Vorstellung davon, was er erleben möchte. So sagte er in einem von RTL gezeigten Video: „Ich freue mich am meisten, mit meinen Kindern wieder durch den Harz zu ziehen, mit meiner Frau in der Küche zu tanzen.“

+++ Auch interessant: Heinz Hoenig: Das erste Mal seit Monaten – jetzt ist es geschehen +++

Seine Familie und sein näheres Umfeld standen ihm in dieser schlimmen Zeit immer bei und sie kümmerten sich rührend um ihn. Ganz besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) und ihre gemeinsamen Söhne Juliano und Jianni. Annika übernahm voller Liebe intensiv die Pflege ihres Mannes, wohingegen seine Söhne ihm mit ihren lebensfröhlichen Wesen viel Kraft und Mut spendeten. Alle drei waren das Rezept für seine stärker werdende Lebensenergie.

Heinz Hoenig: Die Familie ist sein größtes Glück

Wie sehr ihm seine Söhne am Herzen liegen, zeigt auch ein aktuelles Foto von Annika auf Instagram: Heinz Hoenig sitzt freudestrahlend neben einem seiner kleinen Buben, dessen Gesicht zensiert ist, beim gemeinsamen Puzzeln am Tisch. Annika postete dieses Foto unter dem Motto „Feel good Friday.“ Alles deute darauf hin, dass die vierköpfige Familie hoffnungsvoll und optimistisch nach vorne schaut.

Schlussendlich zeigt sich, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt in schwierigen Phasen ist. Heinz Hoenig schöpfte durch die Liebe seiner Frau und Kinder neue Kraft und wirkt stärker: So kann der RTL-Star sich mit neuer Lebensenergie einer weiteren Operation unterziehen.