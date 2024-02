Marie Reim beim ESC: Ist Floryan ihr Angstgegner? – Das sagt ER dazu

Nur noch wenige Tage, dann entscheidet das TV-Publikum, wer für Deutschland beim ESC in Malmö antreten wird. Am Freitag läuft um 22 Uhr in der ARD die Liveshow „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ moderiert von Barbara Schöneberger.

In dem Teilnehmerfeld sind viele Unbekannte dabei – aber auch ein paar Stars. Max Mutzke, der 2004 beim Eurovision Song Contest in Istanbul mit „Can’t wait until tonight“ den 8. Platz holte, ist vielen ein Begriff. Und auch Marie Reim ist dabei. Schlager.de konnte ein exklusives Interview mit der Michelle-Tochter führen.

„Naiv“: Marie Reim vertritt den deutschen Schlager

Sie möchte gern in die Fußstapfen ihrer berühmten Frau Mama treten, die 2001 in einem erdbeerfarbenen Kleid für Deutschland beim ESC antrat. Mit ihrem tanzbaren Schlager „Naiv“ will Marie Reim das Ticket für den ESC in Malmö lösen. Liest man die Kommentare ihrer Fans auf youtube und Instagram, stehen ihre Chancen gut. Aber sie hat Konkurrenz bekommen.

Den neunten und damit letzten freien Platz im Vorentscheid hat das Publikum am Donnerstag (8. Februar 2024) in der Show „Ich will zum ESC“ vergeben. Quasi ein Vorentscheid zum Vorentscheid. Die Coaches Rea Garvey und Conchita Wurst hatten in mehreren Schritten junge Talente gecasted und mit vier von ihren eigene Songs geschrieben. Das goldene Ticket löste der 28-jährige Floryan aus Künzelsau mit der Ballade „Scars“.

ESC: Floryan vertraut auf seinen Coach Rea Garvey

Auf Schlager.de spricht der ESC-Fan über seinen Gefühle nach dem Sieg und seine Chancen im Vergleich zur 23-jährigen Kölnerin. Der junge Künstler kann das kaum einschätzen, denn: „Alle, die wir da mitmachen, haben ihre Berechtigung, bringen etwas eigenes mit.“

Neben der Unterstützung durch ihre erfahrenen Eltern hat Marie Reim hat noch ein Ass im Ärmel. Was das genau ist und warum sich Floryan davon nicht beeindrucken lässt, liest du exklusiv auf Schlager.de.