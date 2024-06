Marie Reim zeigt ihren Neuen – „Schönste Zeit meines Lebens“

Neue Liebe, neues Glück! Für Marie Reim, die Tochter der Schlagerstars Matthias Reim und Michelle, sieht es in Sachen Liebe offenbar gerade rosig aus.

Gegenüber „Schlager.de“ bestätigte die junge Sängerin kürzlich erst, dass sie neu vergeben sei. Jetzt ist auch endlich klar, an wen, wie die Schlagerseite berichtet.

Marie Reim zeigt neuen Freund

„Ich kann darüber noch nicht viel erzählen, aber ich kann eins sagen: Ich bin sehr glücklich und es war der bisher traumhafteste Urlaub in meinem ganzen Leben…“, verriet Marie Reim „Schlager.de“ kürzlich noch überglücklich. Nun teilt die 24-Jährige erste Bilder von ihrem neuen Freund.

„Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir“, schreibt Marie bei Instagram und teilt ein Bild von sich und dem Mann, der ihr Herz erwärmt. Beide lächeln in die Kamera, wirken happy. Ein weiterer Post zeigt die beiden Turteltauben knutschend vor dem Spiegel. Dazu die Worte: „Jetzt denkt er an mich – jede Nacht. Oh. Ist das nicht süß? Ich denke schon.“

Ihre Fans flippen beim Anblick der beiden total aus, sie kommentieren fleißig:

„Ihr seid so süß zusammen. Traumpaar“

„Ich finde ihr zwei seid zusammen ein sehr schönes Paar“

„Wünsche Euch viel Glück für die Zukunft, liebe Marie“

„Das wurde auch mal Zeit das du dich uns allen dein Traummann vorstellst toller Mann genieße jede Sekunde eure Liebe“

„Ich wünsche euch all das Glück dieser Welt alles, alles Liebe“

Marie Reims neuer Freund soll übrigens Alex heißen und aus Düsseldorf kommen. Wie sich die beiden kennengelernt haben, kannst du bei „Schlager.de“ lesen.

