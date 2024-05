Florian Silbereisen kassiert Abfuhr auf der Bühne: „Auf keinen Fall“

Sie ist und bleibt eine der Größten: Michelle. Seit 30 Jahren bereits steht die Sängerin auf der Bühne, schuf mit Songs wie „In 80 Küssen um die Welt“, „Paris“ oder dem legendären „Du Idiot“-Duett mit Ex-Mann Matthias Reim Songs für die Ewigkeit. Doch es ist wohl vor allem ein Auftritt, der auch international gesehen für immer in Erinnerung bleiben wird: Michelles Auftritt beim Eurovision Song Contest 2001. Ein Auftritt, an den sich auch Florian Silbereisen am Freitag (24. Mai) in Oberhausen erinnerte.

Dorthin hatte der Entertainer und „Traumschiff“-Kapitän zum großen „Schlagerfest XXL“ geladen und Stars wie Thomas Anders, DJ Ötzi, Eric Philippi und eben Michelle mitgebracht. Klar, dass da auch ihr ESC-Song „Wer Liebe lebt“ nicht fehlen durfte. Ein zweites Mal ESC wird es mit ihr aber nicht geben, sagte die 52-Jährige auf Nachfrage von Florian Silbereisen deutlich.

Florian Silbereisen will es wissen

Der hatte nämlich, nachdem der Auftritt und vor allem die Platzierung unseres diesjährigen Starters Isaak gelobt wurde, auch auf ihren Auftritt vor 23 Jahren angespielt. „Isaak hat das echt gut gemacht, super Sänger. Jetzt muss man natürlich fairerweise noch dazu sagen, du hast vor ein paar Jahren, es ist schon ein paar Jährchen her, da hast du damals in Kopenhagen Deutschland vertreten und hast es bis in die Top 10 geschafft. Du hast sehr, sehr viel richtig gemacht. Du hast ja auch schon gesagt, man muss bei sich bleiben. Aber wie sieht es aus? Könntest du dir vorstellen, noch einmal anzutreten, dass wir es ganz nach vorne schaffen?“, wollte Silbereisen wissen.

Da lachte Michelle nur. „Einmal reicht, auf keinen Fall ein zweites Mal“, sagte sie dann aber deutlich. Verständlich, ist ein solcher Auftritt doch auch stets mit extrem viel Stress und Vorbereitung verbunden. Dabei hätte es in diesem Jahr auch beinahe ihre Tochter zum ESC geschafft.

Marie Reim nämlich war mit ihrem Lied „Naiv“ beim deutschen Vorentscheid gestartet, musste sich aber schlussendlich Isaak geschlagen geben. Schade eigentlich, auch ihr hatten Experten gute Chancen eingeräumt. Zudem war der Wunsch geäußert worden, doch mal wieder mit einem echten Schlager beim Eurovision Song Contest an den Start zu gehen.