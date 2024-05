Florian Silbereisen: Traumschiff-Versprechen lässt Fans in Oberhausen träumen

Er ist wieder zu Hause. Der Niederbayer im Ruhrgebiet. Dort wo das Herz des Schlagers schlägt, schien sich Florian Silbereisen schon immer besonders wohl zu fühlen. Und so war es auch am Freitagabend. Rund 8.000 Menschen waren in die Arena am Oberhausener Shoppingtempel Centro gekommen, um ihn, aber auch weitere Stars der Branche zu sehen.

Michelle, Olaf der Flipper, Thomas Anders, DJ Ötzi… Sie alle waren dem Ruf Silbereisens gefolgt, um mit ihm das „Schlagerfest XXL“ zu feiern. Was viele Fans jedoch nicht ahnten – das „Schlagerfest XXL“ wurde irgendwie auch zum Traumschiff XXL. Immer wieder streute Florian Silbereisen kleine, maritime Avancen ein.

Florian Silbereisen lädt in Oberhausen zum Schlagerfest XXL

Wobei klein… Beim Auftritt von Olaf dem Flipper karrte man gleich eine riesige „Traumschiff“-Attrappe auf die Bühne, vor der Silbereisen samt Tänzern in Matrosenuniform ihr Übriges taten. Und auch die Frage, wie lange Florian Silbereisen noch das Ruder des ZDF-Luxusdampfers in Händen halten will, scheint nun geklärt.

Ein riesiges Schiff schmückte zeitweise die Schlagerfest-Bühne. Foto: Dominik Göttker

Hintergrund: Bislang verzichtete das Zweite Deutsche Fernsehen auf ein längerfristiges Bekenntnis zu seinem Superstar, verwies lediglich darauf, dass es auch im Jahr 2025 neue „Traumschiff“-Folgen geben werde. Was danach kommt? Unklar. Bis jetzt.

Denn als Florian Silbereisen zusammen mit Ross Antony das Alter thematisierte und dabei nebenbei berichtete, dass Howard Carpendale ihm doch eine Haarfärbe-Packung ans Herz gelegt hatte, fiel ein Satz, der durchaus auf eine seeeehr langfristige Beschäftigung auf der Traumschiff-Brücke schließen ließ. Er wolle nämlich zu seinen grauen Haaren stehen, so Silbereisen, „ich werde zum weisen Kapitän auf dem Traumschiff mit weißen Haaren.“ Und das dürfte, wenn man sich den Flori so anschaut, ja noch einige Jahre dauern. Also das mit den weißen Haaren, nicht das weise wohlgemerkt!

Zweimal lädt Florian Silbereisen in diesem Jahr noch zum großen „Schlagerfest XXL“. Am Samstag (25. Mai 2024) geht’s nach Köln. Am Sonntag (26. Mai 2024) folgt der Tourabschluss in Bremen. Am 7. und 8. Juni folgt dann der „Schlagerbooom“ in Kitzbühel.