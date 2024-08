Marie Reim mit Ansage an ihre Eltern: „Es gibt irgendwo eine Grenze“

Man kann sagen, dass Marie Reim die Liebe zur Musik bereits in die Wiege gelegt wurde. Als Tochter der Schlager-Stars Matthias Reim und Michelle wurde sie von klein auf in die Welt des Schlagers mitgenommen.

Kein Wunder also, dass sie nun im Alter von 24 Jahren selbst auf der großen Bühne steht. Doch inwiefern wird Marie Reim von ihren erfolgreichen Eltern beeinflusst? In einem Interview spricht sie nun Klartext.

Marie Reim macht deutliche Ansage

Marie Reim hat ein enges Verhältnis mit ihren Eltern. Auch wenn Matthias Reim und Michelle schon lange kein Paar mehr sind und beide einen neuen Partner haben, hält die Familie zusammen. In Sachen Musik holt sich die 24-Jährige da auch mal einen Rat bei den beiden ein.

Doch Marie Reim legt gleichzeitig auch großen Wert darauf, ihrer eigenen Linie treu zu bleiben, wie sie in einem Interview mit „Meine Schlagerwelt“ deutlich macht: „Wenn ich den Vorschlag annehme und den Text umschreibe, dann klingt es nach einem Michelle-Song oder nach einem Matthias-Song und nicht nach einem Marie-Song.“

Marie Reim: „Es gibt da irgendwo so eine Grenze“

Weiter erzählt die 24-Jährige: „Das ist so ein bisschen die Individualität, die uns jeweils ausmacht, wo ich sehr drauf achte, dass ich meinen Worten und meiner Ausdrucksweise immer treu bleibe. Ich bin nicht beratungsresistent und ich liebe ehrliche Kritik. Ich liebe auch Verbesserungsvorschläge. Nur, es gibt da irgendwo so eine Grenze.“

Vor allem Michelle sei in schweren Zeiten an der Seite ihrer Tochter, wie sie erklärt: „Manchmal gibt es so Phasen, da funktioniert gar nichts. Und sie sagt: ‚Bleib dir selber treu und hör nicht auf, denn vielleicht bist du kurz vorm Durchbruch und kurz vor deinem Ziel.‘ Und damit hatte sie recht.“