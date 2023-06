Ihre Bar ist eine Institution auf Mallorca. Seit über zehn Jahren bereits betreibt Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, in Peguera „Krümels Stadl“. In der Kult-Bar sangen schon Stars wie Willi Herren oder Olaf Henning. Sportstars wie Roman Weifenfeller oder Boxer Axel Schulz sind hier gern gesehene Gäste.

Das scheint sich auch zu Fußball-Weltmeister und BVB-Legende Kevin Großkreutz herumgesprochen zu haben. Der besuchte vor wenigen Tagen den Partyhotspot auf Mallorca und zeigte sich dabei durchaus Fan-nah, wie Krümel gegenüber dieser Redaktion verriet.

Kevin Großkreutz besucht „Krümels Stadl“ auf Mallorca

„Ich muss ehrlich sagen, der Kevin ist ein ganz toller Typ. Mega sympathisch. Wir haben wirklich bis in die Nacht noch gefeiert“, berichtet Krümel vom Besuch des Kickers. Sogar für die Besucher des Stadl habe sich der 34-Jährige Zeit genommen. „Die Gäste haben ganz schnell erkannt, oh mein Gott, der Kevin Großkreutz ist da, und wollten natürlich das ein oder andere Foto mit ihm machen. Er hat dies auch ohne Probleme sofort getan. Ich denke, das hätte der ein oder andere Bayern-Fußballer nicht gemacht“, schwärmt die 50-Jährige vom Besuch des Weltmeisters von 2014.

Durchaus überraschend, schließlich ist nicht nur Marion selbst glühender Bayern-Fan, auch die meisten ihrer Gäste an jenem Abend drückten dem deutschen Rekordmeister die Daumen. „Das lustige war, dass der Kevin mich kannte und auch wusste, dass ich Bayern-Fan bin. Ich habe dann beim ersten Foto gesagt: ‚Ich weiß ja nicht, wenn ich die anfasse, ich habe Angst, dass ich verbrenne‘. Der hat sich kaputt gelacht“, scherzt die „Krümels Stadl“-Chefin.

Marion weiter: „Im Stadl waren an diesem Abend, wie der Teufel so will, unglaublich viele Bayern-Fans. Die sind aber auch alle zum Kevin gegangen und haben nach einem Foto gefragt.“ Vielleicht hat der sympathische Auftritt des 34-Jährigen ja ein paar Bayern-Sympathisanten bekehren können. Einige gedrückte Daumen mehr kann der BVB nach dem Debakel im Mai in der kommenden Saison sicherlich gebrauchen.