Ballermann-Stars unter Schock – „Fühlt sich nicht richtig an“

Eigentlich stehen die Stars am Ballermann für Freude und gute Laune. Schließlich ist es ihr Job, mit Tausenden Feierwütigen so richtig auszurasten. Doch an diesem Freitag (24. Mai) sieht das Ganze leider etwas anders aus. Auf Instagram teilen einige Sänger emotionale Worte mit ihren Fans.

Ballermann-Stars melden sich nach Einsturz zu Wort

Es ist wohl einer der tragischsten Vorfälle, den die Playa de Palma in den letzten Jahren erlebt hat. Am Donnerstagabend (23. Mai) stürzte die Decke des „Medusa“ Beachclubs am Ballermann ein und riss insgesamt vier Menschen in den Tod. Zahlreiche Menschen wurden durch den Einsturz verletzt.

Rasend schnell verbreitet sich die Schocknachricht auf der Insel und erreicht natürlich auch einige Ballermann-Sänger, die auf Mallorca wohnen. Zahlreiche von ihnen melden sich anschließend bei Instagram – unter anderem auch Mia Julia, Frenzy und Julian Sommer. Das Krasse dabei: die Drei hatten eigentlich allen Grund zu feiern!

Ballermann-Stars: Unglücklicher Zufall!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erschien nämlich die neue Single der Drei, namens „Ruf den Doc (Inselfieber)“. Doch nach der Tragödie an der Playa ist ihnen eher nicht zum Feiern zumute. Auf Instagram melden sie sich per Story bei ihrer Community: „Wie ihr, haben wir gestern sehr spät von dem schlimmen Unglücklich an unserem geliebten Ort erfahren! Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen dieser schlimmen Tragödie.“

Weiter heißt es in dem Statement: „Wir haben heute eigentlich Release Day, ein Tag voller Freude und guter Laune. Wir würden gerne alles mit unserem Song zukleistern und eure unzähligen, süßen Storys reposten. Aber irgendwie fühlt sich das gerade nicht richtig an! Wir sehen alles und reposten es zu einem späteren Zeitpunkt!“ Angesichts der aktuellen Situation, dürfte wohl jeder Fan dafür vollstes Verständnis haben.