Vier Menschen sterben auf Mallorca: Verhalten der Touristen ist unbegreiflich

Es sind schockierende Szenen, die sich am Donnerstagabend (23. Mai) an der Playa de Palma auf Mallorca abspielten. Gegen 20 Uhr stürzte die erste Etage des Beachclubs „Medusa“ ein und riss vier Menschen in den Tod (wir berichteten). Unter ihnen auch zwei deutsche Urlauberinnen.

Am Abend versammelten sich Tausende Schaulustige am „Medusa“ Beachclub, um die Rettungsaktionen der örtlichen Behörden zu verfolgen. Und auch einen Tag nach dem Einsturz-Drama bricht das rege Treiben vor Ort nicht ab. Doch das Verhalten mancher Touristen und auch zahlreicher Einheimischen macht einfach sprachlos.

Mallorca: Nach Einsturz im Beachclub – SO geht es weiter

Am Morgen nach der Tragödie wird das wahre Ausmaß erst richtig deutlich. Anders als am Donnerstagabend kommt man wesentlich näher an das eingestürzte Gebäude heran. Vor der Absperrung der Polizei tummeln sich zahlreiche Presseleute und auch einige Schaulustige, die Aufnahmen mit ihren Handys machen.

Und auch auf der gegenüberliegenden Promenade stehen Hunderte Menschen, die das Geschehen vor dem Restaurant verfolgen. Einheimische erzählen von den Geschehnissen und auch Urlauber kommen miteinander ins Gespräch. Während viele respektvoll ihre Anteilnahme zeigen, sieht es ein paar Meter weiter schon ganz anders aus.

Foto: Jana Wengert/Melina Lucht

Mallorca: Touristen urlauben einfach weiter

Während die Polizei und die Feuerwehr ihre Arbeit in den Trümmern machen, spazieren auf der anderen Straßenseite Menschen in Badekleidung vorbei oder machen sich das erste Bier des Tages auf. Auf der Mauer mampfen einige auch ihr Mittagessen und schauen mit einem Auge auf die Geschehnisse am Beachclub.

Besonders bizarr: Am Strandabschnitt gegenüber des Unglücksortes liegen Urlauber auf von ihnen gemieteten Strandliegen und genießen die Sonne. Es wirkt, als sei die Szenerie für manche Touristen eher nebensächlich. Und das, obwohl dort wenige Stunden vorher vier Menschen gestorben sind.