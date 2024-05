Mallorca: Beachclub „Medusa“ in Trümmern – was wir über die Todesopfer wissen

Das Todesdrama im Beachclub „Medusa“ hielt die gesamte Playa de Palma am Donnerstagabend (23. Mai) in Atem. Gegen 20 Uhr krachte die Decke des Restaurants ein und vergrub einige Besucher und Teile des Personals unter den Trümmern (wir berichteten).

Vier Menschen kamen bei dem tragischen Vorfall an der Playa de Palma ums Leben. Es handelte sich um drei Frauen und einen Mann. Was bislang noch über die Opfer bekannt ist, haben wir hier einmal zusammengestellt.

Mallorca: Zwei der Todesopfer aus Deutschland

Aktuell laufen die Untersuchungen der lokalen und nationalen Polizei auf Hochtouren. Laut Angaben der Nationalpolizei gibt es bereits erste Informationen über die insgesamt vier Todesopfer. Zum einen ist eine Angestellte des „Medusa“ Beachclubs durch den Einsturz gestorben. Die 23-jährige Spanierin war eine der Kellnerinnen des Lokals.

Unter den Opfern sind auch zwei deutsche Urlauberinnen, wie die deutsche Botschaft in Madrid auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Genauere Angaben gab es von Seiten der Behörde jedoch nicht. Spanischen Medienberichten zufolge waren die Frauen etwa im Alter von 20 und 30 Jahren. Über das vierte Opfer, ein 44-jähriger Senegalesen, ist jedoch mehr bekannt.

Mallorca: Todesopfer war an der Playa de Palma bekannt

Abdoulaye D. war für viele Menschen am Ballermann kein Unbekannter. Der Mann aus dem Senegal arbeitete als Türsteher in der Diskothek Black Magic, die sich etwa 200 Meter neben dem „Medusa“ Beachclub befindet. Der 44-Jährige war unter anderem mit den „Goodbye Deutschland“-Stars Andreas und Caro Robens befreundet und trainierte in ihrem Fitnessstudio „Iron Gym“.

Wie unsere Redaktion erfuhr, wurde der Mann darüber hinaus durch eine heroische Rettungsaktion bekannt. Abdoulaye D. habe im Jahr 2017 einen Badegast an der Playa de Palma vor dem Ertrinken gerettet. Doch für den 44-Jährigen selbst kam am Donnerstagabend leider jede Hilfe zu spät.