Maite Kelly mit neuer TV-Herausforderung – so haben Fans sie noch nie gesehen

Schlager-Star Maite Kelly (44) zeigt in dieser Woche mal eine ganz andere Seite von sich – statt ihrer Stimme lässt sie diesmal ihren Kopf glänzen.

Die Sängerin stellt sich jetzt einer ganz neuen Herausforderung. So wird sie in der beliebten ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ am frühen Donnerstagabend (19. Dezember) um 18 Uhr antreten, um ihr Wissen unter Beweis zu stellen.

Maite Kelly ist dabei nicht der einzige quizzende Gesangsstar

Dabei wird Maite Kelly aber nicht der einzige prominente Gast sein. An ihrer Seite quizzt kein Geringerer als Tom Neuwirth (36), besser bekannt als Conchita Wurst. Die beiden kämpfen gemeinsam mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53) um bares Geld und um die Herzen des Publikums. Wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Die erspielte Gewinnsumme wird am Ende unter den Unterstützern des Siegerteams aufgeteilt. Falls beide Teams ihre bisher erspielten Summen bei der alles entscheidenden Masterfrage setzen und bei dieser falschliegen, fährt das Publikum dagegen ohne Gewinn nach Hause.

Für Maite Kelly-Fans, die nun neugierig geworden sind und ihrem ungewohnten Auftritt entgegenfiebern: Die „Wer weiß denn sowas?“-Folge wird am Donnerstagabend (19. Dezember) um 18.00 Uhr ausgestrahlt. Nach der Ausstrahlung wird sie selbstverständlich ebenfalls in der ARD-Mediathek abrufbar sein.