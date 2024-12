„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verkündet – es passierte zum letzten Mal

In der ARD ist man sich einig: Quizshows sind die wahren Quotenhits. Kein Wunder also, dass jeden Abend um 18 Uhr die Tore für „Wer weiß denn sowas?“ aufgehen. Mit von der Partie sind wie immer die Rate-Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker sowie Moderator Kai Pflaume – dazu wechselnde prominente Gäste, die für spannende Raterunden sorgen.

Doch könnte es sein, dass sich das Publikum schon bald von seinem liebgewonnenen Ritual verabschieden muss?

„Wer weiß denn sowas?“: Pflaume sorgt für Schrecksekunde

Kai Pflaume ist das unverwechselbare Gesicht von „Wer weiß denn sowas?“. Doch mit einer Instagram-Story sorgt er jetzt für Verwirrung. „Der letzte ‚Wer weiß denn sowas?‘ Aufzeichnungstag“, heißt es dort. Ein Satz, der Quizfans im ganzen Land kurz den Atem stocken lässt. Ist das das Ende einer Ära? Wird die Quizshow etwa abgesetzt?

Doch Pflaume klärt schnell auf: Der Zusatz „2024“ bringt Entwarnung. Es handelt sich lediglich um das Ende der aktuellen Produktionsphase. Also: Durchatmen! „Wer weiß denn sowas?“ bleibt dem Vorabendprogramm auch weiterhin erhalten. Den ganzen Dezember über dürfen sich die Zuschauer noch auf neue Folgen voller kniffliger Fragen und charmanter Wortgefechte freuen. Und auch 2025 dürfte es im Quiz-Kosmos der ARD gewohnt spannend weitergehen.

„Wer weiß denn sowas?“: SIE sorgen für den Abschluss

Das Staffelfinale für dieses Jahr versprach zum Abschluss noch einmal Entertainment pur: In einem musikalischen Quizduell traten der Sänger Wincent Weiss und seine Kollegin Sotiria, die einst als Frontfrau der Band „Eisblume“ bekannt wurde, gegeneinander an. Die Folge wird am in wenigen Tagen, am 20. Dezember, in der ARD zu sehen sein.

Übrigens: Am Donnerstagabend (12. Dezember) begrüßten Moderator Kai Pflaume und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton Schauspieler und ehemaligen Bodybuilder Ralf Moeller und den Schauspieler Tom Wlaschiha. Wer das Rennen für sich entscheiden konnte, erfahren Zuschauer in der ARD-Mediathek.