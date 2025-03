Maite Kelly macht mutiges Geständnis – erstmals spricht sie über ihre Störung

Schauspieler, Sänger oder auch Influencer – sie alle haben eines gemeinsam: Ihr Leben scheint perfekt zu sein! Sie strahlen in traumhaften Roben auf dem roten Teppich, geben ein Interview nach dem nächsten und begeistern tagtäglich unzählige Fans. Doch dass das Ganze meist ganz anders aussieht, zeigen die wenigsten.

Doch wie sagt man so schön: Ausnahmen bestätigen die Regel. Das dachte sich nun scheinbar auch Schlagersängerin Maite Kelly. Bisher hatte ihre Privatsphäre sowie die ihrer Kinder für Maite Kelly oberste Priorität. Das hat sich nun schlagartig geändert und sie offenbart ein sehr persönliches Geheimnis.

Maite Kelly lüftet persönliches Geheimnis

Derzeit tourt Maite Kelly mit ihrer „Nur Liebe“-Tournee durch Deutschland. Bei einem Konzert in Berlin zeigt sie sich ungewohnt offen und gewährt sehr private Einblicke in ihr Leben. Der „Bunte“ zufolge macht sie dabei auch ein großes Geständnis: Sie leidet sie an einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS), sowie an Legasthenie.

Ihre Kernbotschaft dabei lautet: „Ich habe ADHS und Legasthenie – aber keinen Filter.“ Mit Letzterem meint sie, dass sie offen über jegliche Themen sprechen kann, ohne ein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen. Maite Kelly verrät, dass sie diese Eigenschaft vor allem bei ihrer mittleren Tochter Josephine wiedererkenne.

Maite Kelly gewährt ungewohnt private Einblicke

Im Zuge dessen spricht Maite Kelly im Verlauf ihres Konzertes ungewohnt offen über ihre drei Töchter Agnes, Josephine und Solène. Während die Sängerin ihren Nachwuchs normalerweise von der Öffentlichkeit abschottet, zeigt sie an diesem Abend sogar ein gemeinsames Bild mit ihren Kindern.

Die einzige Regel: keine Fotos! Ansonsten plaudert sie laut „Bunte“ munter aus dem Nähkästchen. Ihre älteste Tochter Agnes habe das heimische Nest bereits verlassen und studiere derzeit im Ausland. Das sei für die dreifache Mutter alles andere als einfach gewesen, wie sie auf der Bühne in Berlin verrät: „Einmal Mama, immer Mama!“

Maite Kelly bringt mit ihrer „Nur Liebe“-Tour noch bis März 2025 deutschlandweit die Bühnen zum Beben. Ihre nächsten Konzerte finden in Mannheim (05.03.), Leipzig (07.03.), Bielefeld (08.03.) und Dortmund (09.03.) statt.