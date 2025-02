Maite Kelly: „Ich bin einfach nur sprachlos“

Eigentlich dürfte sich Schlagerstar Maite Kelly mittlerweile daran gewöhnt haben, auf der Bühne zu stehen und vor großem Publikum zu singen. Die 45-Jährige hält immerhin schon von Kindesbeinen an ein Mikrofon in der Hand und begeistert Fans mit Musik.

Angefangen hat alles mit ihrer Familie, der „Kelly Family“, mit der sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise abräumte. Mittlerweile verwirklicht sich Maite Kelly als Solokünstlerin selbst und steht auch in diesem Jahr im Rahmen ihrer Tour „Die Happy Show geht weiter!“ für einige Konzerte auf der Bühne.

Glauben kann die Sängerin das alles noch nicht. Im Netz teilt Maite Kelly jetzt ein paar Zeilen mit ihren Fans, die zeigen, wie sehr sie das alles berührt.

Schlagerstar Maite Kelly ist sprachlos

Der Schlagerstar postet bei Instagram ein Bild von sich kuschelnd mit einem Hund. Auf dem Foto lächelt Maite, wirkt einfach nur glücklich. Dazu schreibt sie:

„Oh, ihr Lieben, ich empfinde gerade so ein unbeschreibliches Glück! Die „HAPPY Show“ war eine Vision, an der ich so lange mit meinem ganzen Herzen gearbeitet habe. Doch dann kam diese verrückte Zeit… Corona hat uns ausgebremst – ja, aber wisst ihr was? Wir haben es als Chance gesehen! Eine Gelegenheit, meine kreative Familie, mein wunderbares Team, auf diesen Moment vorzubereiten.“

Sie habe sich selbst in allem weiterentwickelt – „von Gesangs- bis Lampenfieber-Coaching – weil ich wusste: Für diese Ära muss ich bereit sein!“, so die Musikerin weiter, die auch gleich ihr Team lobt und sich bedankt, nicht allein diesen Weg gehen zu müssen.

„Einfach nur sprachlos“

Seit Januar 2025 tourt Maite Kelly durch Deutschland und über die Grenzen hinaus, ihr nächster Gig steht am 9. Februar in der Lanxess Arena in Köln an. Dass so viele Fans die Sängerin live erleben wollen, ist für Maite surreal.

Denn weiter schreibt sie die Zeilen: „Jetzt stehen wir hier, an diesem großartigen Durchbruch, und ich bin einfach nur sprachlos und dankbar! Danke, dass ihr so krass alle dabei sein wollt! Danke, dass ihr es weitererzählt – denn nur mit euch können wir diese Show voller Herz, Lebensfreude und Träume zum Leben erwecken!“

Große Bühnenmomente vergisst der einstige „Kelly Family“-Star nicht so schnell. Erst kürzlich, bei ihrem Konzert in Stuttgart gab es solche bewegenden Momente, die Maite Kelly nun gerne mit ihren Fans teilen will: „Und dann – in Stuttgart – dieser eine Moment, der mir alles bestätigt hat: Ein kleiner Junge umarmte mich, ein kleines Mädchen schenkte mir Blumen für mein Haar… und in diesem Augenblick wusste ich: Alles hat sich gelohnt.“

Fans können Maite noch bis Anfang März auf ihrer „Happy Tour“ sehen, das Tour-Finale absolviert die Sängerin am 9. März in der Westfalenhalle in Dortmund. Und damit ihre Anhänger nicht nur ihre musikalischen Künste in Erinnerung behalten sollen, hat Maite Kelly auch noch einen Rat, den sie sich zu Herzen nehmen können:



„An euch, meine kleinen Helden da draußen: Lasst euch niemals eure Träume verbieten! Glaubt an eure Herzenskraft! Denn mit Freunden kann man Treppen zu den Sternen bauen.“