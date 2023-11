„Mälzer und Henssler liefern ab“: Tim Mälzer platzt die Hutschnur – „Geht mir das auf den Piss“

Bei „Mälzer und Henssler liefern ab“ auf Vox geht es ordentlich zur Sache! Die beiden Star-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler stellen sich der Frage: Wer kocht das bessere Menü? Und natürlich möchte jeder der beiden am Ende des Tages als Sieger der Show hervorgehen. Bei so viel Ehrgeiz kann auch mal die ein oder andere Hutschnur platzen…

Wer steckt hinter den anonymen Bestellungen im Pop-Up-Lieferservice von Tim Mälzer und Steffen Henssler bei „Mälzer und Henssler liefern ab“? Das herauszufinden und ein Menü zusammenzustellen, das zu den Hinweisen der Besteller passt, ist die Aufgabe der beiden Köche im neunten Duell der Show. Derjenige, der am Ende mehr Sterne für seine Menüs bekommt, gewinnt das Duell. Doch dabei können die Sterne-Köche auch mal an ihre Grenzen stoßen.

„Mälzer und Henssler liefern ab“: Köche bekommen Indizien

Vor dem Start der neunten Folge stellte Vox einen kleinen Vorgeschmack auf seinem Instagram-Kanal online. Und das Video zeigt deutlich: Es wird mal wieder kein Zuckerschlecken für die beiden Köche!

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie die beiden eine Liste von verschiedenen Speisen vorgesetzt bekommen. Dabei handelt es sich wohl um den Einkaufszettel der Personen, für die das Menü am Ende sein soll. Denn Henssler und Mälzer bekommen immer wieder kleine Indizien dazu, was ihre Kunden kulinarisch bevorzugen. Anhand dieser Hinweise soll ein möglichst perfektes Menü gezaubert werden.

Als Mälzer DAS hört, platzt es aus ihm heraus

„Bier, Spezi, Nachos, Dip“, zählt Henssler auf. „Wer Chips und Dips kauft, feiert entweder einen Geburtstag oder ist Student“, meint Mälzer. Auch Soja-Steak steht auf der Liste – und das kommt bei beiden Köchen alles andere als gut an. „Oh Gott, das ist vegetarisch“, stellt Henssler ernüchternd fest. „Soja-Steak, da zieht es sich ein bisschen zusammen“, erklärt Mälzer. „Geht mir das auf den Piss, ey“.

Doch der 52-Jährige hat nichts gegen vegetarische Alternativen an sich, wie er erklärt: „Es ist schön, dass es sowas gibt für Leute, die sich mit weniger Fleischkonsum beschäftigen wollen. Aber jemand, der kein Fleisch isst, verzichtet lieber auch auf Soja-Steak und nimmt einfach Gemüse.“ Mälzer möge vegetarische Küche – allerdings nicht unter Zeitdruck.

Wie das Koch-Duo sich schlägt und wer am Ende das beste Menü kocht, siehst du bei RTL+ in der Mediathek.