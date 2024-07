Tim Mälzer: Bei „Kitchen Impossible“ platzt ihm der Kragen

Seit seiner Erstausstrahlung hat sich „Kitchen Impossible“ zu einer der beliebtesten Kochshows im deutschen Fernsehen entwickelt. In der Vox-Sendung läuft allerdings nicht nur der Herd heiß – auch die Gemüter sind erhitzt! Besonders, wenn Starkoch Tim Mälzer wieder einmal an seine Grenzen gebracht wird.

Tim Mälzer kommt ins Schwitzen

Anstatt in einer kontrollierten Küchenumgebung zu kochen, werden die Teilnehmer bei „Kitchen Impossible“ auf eine weltweite Reise geschickt. Ihre Mission: In fremden Ländern und Kulturen komplexe und oft unbekannte Gerichte nachzukochen – und das ohne Rezept! Damit wird es in der Vox-Sendung einfach nie langweilig!

In der aktuellen Folge am 14. Juli fliegen in der Küche allerdings so richtig die Fetzen! „Verpiss dich doch du…!“ flucht Tim Mälzer, als er die Aufgabe seines Kochkollegen Tim Raue erfährt. Und die hat es in sich: Ein wahres Kunstwerk aus Sushi & Sashimi soll gezaubert werden. Sein Gegner, Sternekoch Alexander Herrmann, bleibt hingegen erstmal gelassen.

Tim Mälzer steht Rivalen erneut gegenüber!

„Kalter Fisch – was soll da schon schiefgehen?“, ist Herrmanns erste Reaktion. Doch schnell wird klar: Bei Sushi zählt jedes Detail. Unterstützung bekommen die beiden von einem echten Experten: The Duc Ngo.

+++Tim Mälzer: Kurz nach „Kitchen Impossible“ ist die Überraschung perfekt+++

Seit 26 Jahren beschäftigt sich der Gastronom vietnamesisch-chinesischer Abstammung schon mit dieser delikaten Spezialität und weiß genau, was auf den Teller kommt. Ngo selbst nahm schon mehrmals an „Kitchen Impossible“ teil und lässt Tim Mälzer sicherlich nicht so leicht davonkommen.

Diese Mischung aus kulinarischem Wettbewerb, Reiseerlebnissen und verbalem Schlagabtausch macht „Kitchen Impossible“ zu einem spannenden TV-Erlebnis, das die Zuschauer immer wieder begeistert. Mit Tim Mälzer am Herd bleiben einfach keine Nerven verschont!

Fans der Vox-Sendung können sich das TV-Spektakel „Kitchen Impossible“ sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr anschauen.