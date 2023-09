„Mälzer und Henssler liefern ab“: DAMIT hätte Steffen Henssler nicht gerechnet

Der entspannte Sonntagabend ist den meisten Menschen heilig. Vor einer neuen Arbeitswoche wird Energie getankt und Zeit mit der Familie verbracht. Für die perfekte Unterhaltung sorgt dabei der Sender VOX, der eine neue Folge der Sendung „Mälzer und Henssler liefern ab“ ausstrahlt.

In der beliebten Kochshow treten zwei Köche gegeneinander an, die aus der Welt der Unterhaltung nicht mehr wegzudenken sind. Steffen Henssler und Tim Mälzer haben sich bereits in etlichen anderen Formaten bewiesen. In der am heutigen Sonntag (24. September) gesendeten Kochshow treten die beiden Spitzenköche nun im direkten Duell gegeneinander an.

Tim Mälzer und Steffen Henssler im direkten Duell

Die beiden Fernsehköche übernehmen für die Dauer der Sendung einen eigenen Lieferservice in der beliebten Hansestadt Hamburg. Wen genau sie mit frisch zubereiteten Essen beliefern müssen, wird den Köchen nicht verraten. Sie erhalten lediglich Hinweise auf die Empfänger der Lieferung, die in bildlicher oder rätselhafter Form zugestellt werden. In der ersten Runde tragen Steffen Henssler und Moderator Steven Gätjen die Essensbestellung gemeinsam aus. Schon während der Lieferfahrt haben die beiden Fernsehstars Spaß, Steffen erzählt im Interview: „Lustige Fahrt, mit Steven kann man sich gut unterhalten.“ Als die beiden mitten auf dem Hamburger Kietz ankommen, stellt Henssler fest, dass es sich bei der Zieladresse wohl kaum um einen Stripclub handeln könne. Das Gericht sollte mit viel Knoblauch und Schärfe zubereitet werden, diesen Wunsch schließt Henssler für eine etwaiges Etablissement aus.

Als Henssler und Gätjen dann auf den Eingang der Hamburger Bar „Nachtschicht“ zusteuern, traut Gätjen seinen Augen kaum: „Ach die Nachtschicht, da war ich schon ganz häufig!“ Auch die Begrüßung fällt dementsprechend herzlich aus, die Besitzerin der Kiez-Bar fällt dem Moderator sofort in die Arme. Henssler ist ganz erstaunt über diese Information über den Lieblingsort seines Kollegen und sagt verschmitzt: „Steven Gätjen, aha, nicht das erste Mal hier!“ Henssler selbst kennt die Location vom Namen her, war jedoch noch nie vor Ort.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Mit den Worten „Lasst es euch schmecken“ verlässt das Duo die Hamburger Bar. Neben kreativen Rezepten und Sticheleien unter den Fernsehköchen, hat Henssler nun auch den überraschenden Lieblingsort seines Fernsehkollegen erfahren.