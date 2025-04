„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Plötzlich muss Steven Gätjen dazwischen gehen

Am Mittwochabend (23. April) treten Joko und Klaas wieder gegen ProSieben an. Die beiden Moderatoren möchten sich wieder einmal 15 Minuten Sendezeit erkämpfen, die sie am Donnerstagabend so gestalten können, wie sie möchten.

Moderiert wird „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wie immer von Steven Gätjen, der das Publikum um Punkt 20.15 Uhr empfängt. Nach dem ersten Spiel kommt es allerdings zu einer Situation, in der er einen ernsteren Ton anschlägt.

Besondere Regeln bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“

In der dritten Folge der neuen Staffel „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gibt es zu Beginn der Sendung eine kleine Überraschung für die Moderatoren. Eigentlich kämpfen sie im Verlauf der Show um Vorteile für das große Finale. Doch in dieser Ausgabe bekommen sie etwas anderes.

+++ „Joko und Klaas gegen ProSieben“: Zuschauer auf 180 – „Wie gemein“ +++

Joko und Klaas müssen am Ende der Show ihren Scheck mit der Sendezeit von einer erhöhten Position fischen. Dafür sollen sie sich eine Leiter bauen, die sie dorthin bringt. Wenn sie die jeweilige Runde gewinnen, gibt es eine Sprosse aus Holz. Verlieren die Moderatoren jedoch, gibt es zwei Packungen Nudeln zum Bauen der Leiter. In der ersten Spielrunde möchten sich die beiden Protagonisten – selbstverständlich – eine Holzsprosse sichern. Doch an einem Punkt müssen sie plötzlich zittern.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Plötzlich schaltet sich Steven Gätjen ein

In Durchgang eins müssen Joko und Klaas Dinge von acht verschiedenen Beamern erkennen. Dafür dürfen sie bloß ihre weißen Pullis benutzen und die Bilder darauf spiegeln. Zu Beginn sind sie gut in der Zeit. Doch am Ende verharren sie zu lange an einer der Stationen. So bleibt ihnen für das letzte Rätsel weniger als eine Minute.

+++ Joko & Klaas: ProSieben verkündet Neuerung – Zuschauer müssen aufpassen +++

Tatsächlich schafft es Klaas die richtige Lösung in letzter Sekunde zu rufen. Sofort beginnt das Publikum laut zu klatschen und zu jubeln. Doch Steven Gätjen geht dazwischen und bittet um Ruhe. Hat Klaas es etwa nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft? „Ich bin heute Petrus und ich sage, das stimmt“, lenkt Steven Gätjen ein und schenkt den beiden somit die erste Sprosse für ihre Leiter.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ aktuell immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Danach gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei Joyn.